Brüssel, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die Außenminister der Europäischen Union (EU) haben sich auf neue Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler im besetzten Westjordanland sowie gegen führende Hamas-Vertreter geeinigt. Das Paket richte sich gegen drei Siedler ‌und vier Siedlerorganisationen, teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Montag mit. Ihre Namen wurden zunächst nicht veröffentlicht. Zuvor war ⁠das Vorhaben ⁠monatelang von der früheren ungarischen Regierung blockiert worden, die im April aber abgewählt wurde.

"Es war höchste Zeit, dass wir vom Stillstand zur Umsetzung übergehen", erklärte Kallas auf X. Extremismus und Gewalt hätten Konsequenzen. Der israelische Außenminister Gideon Saar ‌übte scharfe Kritik an dem Beschluss. ‌Die EU habe willkürlich und aus politischen Motiven Sanktionen gegen israelische Bürger und Einrichtungen verhängt, schrieb er ebenfalls auf X. Zudem ⁠sei der Vergleich zwischen israelischen Bürgern und Hamas-Terroristen inakzeptabel und ‌stelle eine völlig verzerrte moralische ⁠Gleichsetzung dar.

Europäische Regierungen sind seit Längerem besorgt über die zunehmende Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im Westjordanland. Menschenrechtsgruppen verzeichnen insbesondere seit Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar ‌einen starken Anstieg der Übergriffe. ⁠Die israelische Regierung unter Ministerpräsident ⁠Benjamin Netanjahu treibt den Siedlungsbau in den Palästinenser-Gebieten massiv voran. Die israelischen Siedlungen im Westjordanland sind nach Völkerrecht illegal. Der Internationale Gerichtshof hatte im vergangenen Jahr erklärt, sie müssten so schnell wie möglich geräumt werden. In dem Gebiet leben rund 500.000 Siedler und drei Millionen Palästinenser.

(Bericht von Lili Bayer, bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert ⁠von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)