Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases From 04th May to 08th May 2026

Regulatory News:

Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):

Name of the Issuer

Identify code of the Issuer

Transaction day

Identify code of the financial instrument

Total daily volume (in number of shares)

Daily weighted average purchase price of the shares

Market (MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

04/05/2026

FR0014000MR3

45 000

57.9715

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

04/05/2026

FR0014000MR3

15 000

57.9946

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

05/05/2026

FR0014000MR3

45 000

58.5531

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

05/05/2026

FR0014000MR3

15 000

58.5520

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

06/05/2026

FR0014000MR3

45 000

60.2065

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

06/05/2026

FR0014000MR3

15 000

60.2423

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

07/05/2026

FR0014000MR3

40 000

59.9996

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

07/05/2026

FR0014000MR3

20 000

60.0521

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

08/05/2026

FR0014000MR3

20 000

59.2439

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

08/05/2026

FR0014000MR3

36 000

59.2474

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

08/05/2026

FR0014000MR3

2 000

59.2057

AQEU

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

08/05/2026

FR0014000MR3

2 000

59.1924

TQEX

 

 

TOTAL

300 000

59.2011

 

Transaction details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes

Eurofins Scientific SE

