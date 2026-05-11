Europäer weisen Putin-Vorstoß zurück - Schröder kein "ehrlicher Makler"

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Brüssel/Berlin, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die Europäische Union und die Bundesregierung haben einen Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückgewiesen, wonach Altkanzler Gerhard Schröder bei Friedensverhandlungen mit Moskau vermitteln könnte. Zugleich äußerten sie am Montag erhebliche Zweifel an Putins Äußerungen über ein nahendes Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Vor Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel schlossen EU-Vertreter eine Rolle Schröders aus und verwiesen auf dessen enge Beziehungen ‌zu Putin.

"Es ist offensichtlich, warum Putin ihn für diese Rolle vorschlägt – damit er (...) auf beiden Seiten des Tisches säße", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Der deutsche Europaminister Gunther Krichbaum erklärte, Schröder fehle die Eignung als ehrlicher Makler. Regierungssprecher ⁠Stefan Kornelius wollte ⁠sich in Berlin zu der Personalie nicht konkret äußern. Putin wisse, wer in Europa seine Ansprechpartner seien, sagte er lediglich.

Die Bundesregierung hält Putins Ankündigungen zu einem möglichen Kriegsende zudem nicht für glaubwürdig. Es gebe keine substanziellen Fortschritte, sagte Kornelius. Europa stehe für Verhandlungen bereit, dafür müsse Putin aber seine wirkliche Bereitschaft etwa mit einer sofortigen Waffenruhe deutlich machen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnete Putins Vorstoß bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew als mögliches Täuschungsmanöver.

Wenn Putin ein Ende des Krieges ‌anstrebe, könne er ihn durch einen Truppenabzug oder bedingungslose Verhandlungen einfach beenden, ‌sagte Pistorius. Stattdessen stelle er Bedingungen. Der Minister vermutete, dass Putin von der Schwäche seiner Armee ablenken wolle, die derzeit kaum Geländegewinne verzeichne. Da Putin in der Vergangenheit bei Verhandlungen mit gezinkten Karten gespielt und Absprachen wie die jüngste dreitägige Waffenruhe gebrochen habe, müsse ⁠die Ukraine militärisch gestärkt werden. Pistorius kündigte eine engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Produktion von Drohnen an, um die ‌Ukraine für künftige Verhandlungen in eine starke Position zu bringen.

"DAS WERDEN ⁠WIR ENTSCHEIDEN"

Putin hatte am Samstag nach der Militärparade in Moskau zum "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland erklärt, er glaube an ein baldiges Ende des Krieges. Er sei bereit, über neue Sicherheitsvereinbarungen für Europa zu verhandeln, und nenne Schröder als seinen bevorzugten Partner. In Deutschland steht der Altkanzler wegen seiner Nähe zu Putin und seiner ‌Tätigkeit für russische Energiekonzerne seit Jahren in der Kritik. Mehrere Anträge ⁠auf einen Ausschluss aus der SPD scheiterten jedoch.

Seit ⁠dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 verfolgt die EU eine Politik der Isolierung Moskaus. Da die von den USA geführten Gespräche zur Beendigung des Konflikts kaum Fortschritte erzielen, weil sich Washington auf den Krieg im Iran konzentriert, dringen einige europäische Politiker auf direkte Gespräche mit Moskau. EU-Ratspräsident Antonio Costa hatte vergangene Woche erklärt, er spreche mit anderen Staats- und Regierungschefs, um den Bedarf an Gesprächen zum "richtigen Zeitpunkt" zu ermitteln.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sagte in Brüssel, die EU könne bei den US-Verhandlungen eine ergänzende Rolle spielen. Kallas und mehrere Minister betonten jedoch, die EU müsse zunächst den Druck auf Russland erhöhen und sich auf eine gemeinsame Linie einigen. Die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ⁠forderte zwar eine aktivere Rolle der EU und die Einsetzung eines Verhandlungsteams. "Aber das werden wir entscheiden - Russland wird das nicht entscheiden", betonte sie.

(Bericht von Andrew Gray, Lili Bayer, Markus Wacket, Alexander RatzRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)