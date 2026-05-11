Fahimi als DGB-Chefin mit großer Mehrheit wiedergewählt

Berlin, ⁠11. Mai (Reuters) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, ist mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Auf ‌dem Bundeskongress der Dachorganisation von acht Einzelgewerkschaften stimmten am Montag 96,10 ⁠Prozent ⁠der Delegierten für die frühere SPD-Politikerin, wie der DGB mitteilte. Auch die weitere Führungsspitze wurde wiedergewählt. Elke Hannack (CDU) wurde ‌mit 86,49 Prozent der ‌Stimmen als Vizevorsitzende bestätigt. Zum weiteren stellvertretenden Vorsitzenden wurde Stefan ⁠Körzell (SPD) mit 97,63 Prozent der Stimmen ‌gewählt. Das Vorstandsmitglied ⁠Anja Piel (Grüne) erhielt mit 95,17 Prozent ebenfalls eine breite Zustimmung. Die Einzelgewerkschaften des DGB ‌kamen Ende ⁠2025 zusammen auf ⁠gut 5,4 Millionen Mitglieder. Die beiden größten sind die IG Metall und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)