Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.05.2026

onvista · Uhr
WasserstoffInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AST SpaceMobileBericht 1. Quartal 2026
AurubisBericht 2. Quartal 2026
Barrick MiningBericht 1. Quartal 2026
Circle Internet GroupBericht 1. Quartal 2026
Constellation EnergyBericht 1. Quartal 2026
Hannover RückBericht 1. Quartal 2026
Hims & Hers HealthBericht 1. Quartal 2026
HochtiefBericht 1. Quartal 2026
HypoportBericht 1. Quartal 2026
K+SBericht 1. Quartal 2026
MARA HoldingsBericht 1. Quartal 2026
PetrobrasBericht 1. Quartal 2026
Plug PowerBericht 1. Quartal 2026
Rigetti ComputingBericht 1. Quartal 2026
TKMSBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Plug Power
Hochtief
Hannover Rück
TKMS
Barrick Mining
K+S
Rigetti Computing
Aurubis
Circle Internet Group
AST SpaceMobile
Hims & Hers
Petrobras
Constellation Energy
MARA Holdings
Hypoport

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Dividendenkalender heute, 11.05.2026
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