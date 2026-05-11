Grand City Properties schlägt Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor
dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsanbieter Grand City Properties schlägt der am 24. Juni stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor. Künftig will das Unternehmen die Hälfte des sogenannten FFO 1 auf diesem Weg an seine Anteilseigner ausschütten, wie es am Montagabend mitteilte. FFO 1 ist eine für die Immobilienwirtschaft wichtige Rentabilitätskennziffer. Voraussetzung dafür seien entsprechende Marktbedingungen.
Die Maßnahmen kommen vor allem dem Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown zu Gute. Dieser hält mehr als 80 Prozent an dem im Nebenwerte-Index SDax gelisteten Unternehmen./he/la
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste - Keine Fortschritte im Iran-Kriegheute, 12:47 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York: Rekordrally stockt - Keine Fortschritte im Iran-Kriegheute, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen