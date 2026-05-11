Schweizerische Mobiliar Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Halbjahresabschluss zeigt solides Ergebnis



11.05.2026 / 17:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bern, 11. Mai 2026 MobiFonds Swiss Property I Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der erste Halbjahresabschluss des MobiFonds Swiss Property nach der Kotierung zeigt per 31. März 2026 ein erwartet gutes Ergebnis. Trotz tieferer Mieterträge in Zusammenhang mit den Bauprojekten in Zürich, Langstrasse und Basel, Nauenstrasse bleibt der Nettoertrag nahezu auf dem Vorjahresniveau. Zudem liegt für das Bauprojekt an der Nauenstrasse in Basel inzwischen die Baubewilligung vor.

Nach der Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird erstmals ein Halbjahresbericht für den MobiFonds Swiss Property publiziert. Wie erwartet fallen die Mietzinseinnahmen gegenüber dem Vorjahr leicht tiefer aus. Der Rückgang um rund CHF 540’000 (-2.6%) resultiert aus den Entmietungen der beiden Geschäftsliegenschaften in Zürich und Basel im Hinblick auf die laufenden oder anstehenden Bauarbeiten. Die Mindereinnahmen konnten teilweise durch tiefere Aufwände kompensiert werden, wodurch der Nettoertrag fast auf Vorjahresniveau bleibt (CHF -83’127 / -0.6%). Der Nettoinventarwert (NAV) je Anteil beträgt per 31. März 2026 CHF 137.54.

In der Berichtsperiode wurden keine Liegenschaftstransaktionen getätigt. Für das Projekt an der Nauenstrasse in Basel liegt der Fondsleitung seit März die Baubewilligung vor. Damit kann in Kürze die zweite Parzelle des Bauperimeters erworben und mit den ersten Rückbauarbeiten der bestehenden Geschäftsliegenschaften gestartet werden. Bis Mitte 2029 entsteht an dieser zentralen Lage eine attraktive Neubebauung mit vorwiegender Wohnnutzung.

Dominik Bögli, Portfoliomanager des MobiFonds Swiss Property, zeigt sich zufrieden: «Die Entwicklungen im ersten Halbjahr unterstreichen die Stabilität und Verlässlichkeit des Fonds. Die Kotierung verlief erfolgreich. Im Bestandesportfolio sorgen die junge Bausubstanz und die hohe Qualität für Kontinuität. Die beiden Entwicklungsprojekte im Portfolio verlaufen plangemäss.»

Das Portfolio des MobiFonds Swiss Property umfasst aktuell 23 Immobilien mit einem Marktwert von CHF 1.2 Mrd. Sämtliche Liegenschaften wurden seit der Lancierung im Jahr 2013 neu gebaut, gesamtsaniert oder befinden sich aktuell in einer Umnutzung. Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property finden Sie unter mobiliar.ch/swissproperty.

Fondsdetails

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» Fondsdomizil: Schweiz Fondsleitung: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise Fondsadministration: Swisscanto Fondsleitung AG Portfoliomanagement: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Market Maker: Bank. J. Safra Sarasin Rechnungswährung: Schweizer Franken Anlegerkreis: Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. Anlegerprofil: Anlegende mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen Valorennummer: 20464322 ISIN: CH0204643222 Bloomberg Ticker: MFSP SW



Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Holding AG und seit 2012 eine unabhängige Fondsleitung. Die Mobiliar Asset Management verwaltet rund CHF 30 Mia., zusammengesetzt aus den Vermögen der Gruppe Mobiliar, deren Pensionskassen und den Fonds. 2013 wurde der MobiFonds Swiss Property lanciert. Seit März 2026 ist er börsenkotiert. Der Fonds bietet die Möglichkeit, zusammen mit der Mobiliar in ein hochwertiges Schweizer Immobilienportfolio mit Fokus auf junge Bausubstanz im Wohnsegment zu investieren. Weitere Informationen unter mobiliar.ch/asset-management



Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt und jedes dritte Unternehmen in der Schweiz sind bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2025 ein Prämienvolumen von rund 5.2 Mia. Franken auf. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an über 160 Standorten Nähe zu den über 2.4 Millionen Kundinnen und Kunden. Der Hauptsitz liegt in Bern, weitere Direktionsstandorte befinden sich in Nyon und Zürich.



Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein rund 600 Mitarbeitende und bietet 356 Ausbildungsplätze an. Die Mobiliar, 1826 als Genossenschaft gegründet, ist die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz. Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft stellt bis heute sicher, dass die genossenschaftliche Ausrichtung der Gruppe gewahrt bleibt. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

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