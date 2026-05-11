Hannover Rück stark, IREN mit KI-Schub, Rocket Lab hebt ab

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Rocket Lab: Wachstum bleibt hoch
Starke Quartalszahlen, neue Aufträge und spannende Fortschritte im Space- und Verteidigungsgeschäft für Rocket Lab. Warum Anleger weiter genau hinschauen und welche Rolle die Neutron-Rakete jetzt spielt.
IREN: KI statt Bitcoin?
Der Umbau vom Bitcoin-Miner wie IREN zum AI-Cloud-Anbieter nimmt Fahrt auf. Dazu kommen Milliardenpläne, ein großer Nvidia-Deal und neue Fantasie rund um Datacenter-Kapazitäten.
Hannover Rück: Gewinnsprung im Fokus
Der Rückversicherer liefert starke Zahlen, hohe Kapitalrenditen und robuste Reserven. Welche Faktoren jetzt besonders wichtig werden und worauf der Markt achtet.
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