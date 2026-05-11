Märkte heute

Hannover Rück stark, IREN mit KI-Schub, Rocket Lab hebt ab

onvista · Uhr
KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Aurubis, Gea Group, Hannover Rück, McDonalds, MercadoLibre, Intel, Apple, Cloudflare, CoreWeave, Coinbase, SoFi, IREN, Rocket Lab

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rocket Lab: Wachstum bleibt hoch

Starke Quartalszahlen, neue Aufträge und spannende Fortschritte im Space- und Verteidigungsgeschäft für Rocket Lab. Warum Anleger weiter genau hinschauen und welche Rolle die Neutron-Rakete jetzt spielt.

IREN: KI statt Bitcoin?

Der Umbau vom Bitcoin-Miner wie IREN zum AI-Cloud-Anbieter nimmt Fahrt auf. Dazu kommen Milliardenpläne, ein großer Nvidia-Deal und neue Fantasie rund um Datacenter-Kapazitäten.

Hannover Rück: Gewinnsprung im Fokus

Der Rückversicherer liefert starke Zahlen, hohe Kapitalrenditen und robuste Reserven. Welche Faktoren jetzt besonders wichtig werden und worauf der Markt achtet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Nvidia
Intel
Apple
Hannover Rück
Coinbase
McDonald's
IREN Limited
Bitcoin Kurs in Euro
Rocket Lab USA
Mercadolibre
Cloudflare
CoreWeave
Aurubis
SOFI Technologies
GEA Group
Iren
GEA
Ai Holdings
McDonald's (Japan)

Das könnte dich auch interessieren

KI-Infrastruktur-Aktie
Nebius: KI-Plattform treibt die Aktie auf ein Rekordhoch05. Mai · onvista
Nebius: KI-Plattform treibt die Aktie auf ein Rekordhoch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen