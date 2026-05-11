Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff - Auch französische Passagierin positiv getestet

Paris, 11. ⁠Mai (Reuters) - Nach dem Ausbruch des Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" ist nun auch eine französische Passagierin positiv auf den Erreger getestet worden. Ihr Zustand verschlechtere sich, sagte die französische Gesundheitsministerin Stephanie Rist am Montag dem Radiosender France Inter. Die ‌Frau gehöre zu einer Gruppe von fünf Franzosen, die sich an Bord befunden hätten. Die vier weiteren Passagiere seien negativ getestet worden, würden jedoch ⁠erneut untersucht. ⁠Zudem hätten die französischen Behörden bislang 22 Kontaktpersonen ermittelt, erklärte die Ministerin weiter. Zuvor hatte das US-Gesundheitsministerium bekanntgegeben, dass einer der 17 in die USA zurückgekehrten Amerikaner positiv auf das Virus getestet worden sei.

Die Evakuierung des vor der spanischen Insel Teneriffa liegenden Schiffes steht unterdessen vor dem Abschluss. ‌Die französischen Staatsbürger waren bereits am Sonntag in ‌ihre Heimat ausgeflogen worden. Am Montagnachmittag sollten die beiden letzten Evakuierungsflüge in Richtung Australien und in die Niederlande starten. Bei dem Ausbruch waren nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ⁠bislang acht Menschen erkrankt, sechs davon nachweislich an dem Hantavirus. Unter den drei ‌Todesopfern befand sich auch eine Deutsche. ⁠Die WHO empfiehlt für die von Bord geholten Passagiere eine Quarantäne von 42 Tagen.

Das Hantavirus wird in der Regel durch Nagetiere übertragen, kann in seltenen Fällen jedoch von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. ‌Das spanische Gesundheitsministerium schrieb in einem ⁠Bericht, auf dem Schiff seien keine ⁠Nagetiere entdeckt worden. Die WHO geht davon aus, dass sich die erste betroffene Person vor dem Betreten des Schiffes, möglicherweise während einer Reise in Argentinien und Chile, infiziert hat.

Die "MV Hondius" hatte am Mittwoch die Küste der Kapverden in Richtung Teneriffa verlassen. Am 2. Mai war das Virus entdeckt worden, nachdem die südafrikanischen Behörden einen Briten getestet hatten, der auf der Intensivstation behandelt wurde. 21 Tage zuvor war der erste Passagier gestorben.

(Bericht ⁠von Dominique Vidalon, geschrieben von Philipp Krach. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)