Hochtief startet mit deutlichen Zuwächsen - Prognose bestätigt

Düsseldorf, ⁠11. Mai (Reuters) - Deutschlands größter Baukonzern Hochtief ist mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Auch bei Umsatz und Auftragseingang konnten die ‌Essener zulegen. Vor allem Aufträge für Rechenzentren und Infrastruktur spielten der Tochter des ⁠spanischen ⁠ACS-Konzerns in den Karten. "Wir sind erfolgreich in das Jahr 2026 gestartet, mit hohen Gewinnzuwächsen und einem Rekord-Auftragsbestand", sagte Hochtief-Chef Juan Santamaría am Montag. Er bekräftigte ‌sein Gewinnziel für 2026.

Hochtief steigerte ‌im ersten Quartal den währungsbereinigten Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent ⁠auf 9,4 Milliarden Euro, wie der Konzern ‌mitteilte. Der operative ⁠Konzerngewinn legte um 30 Prozent auf 217 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang kletterte währungsbereinigt um 27 Prozent auf ‌15,2 Milliarden ⁠Euro, der Auftragsbestand erreichte einen ⁠neuen Rekordwert von 79,3 Milliarden Euro.

Hochtief hat für 2026 einen operativen Konzerngewinn von 950 Millionen Euro bis knapp über eine Milliarde Euro als Ziel ausgegeben.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)