IEA: Österreich muss Windkraftausbau beschleunigen

Wien, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die Internationale Energieagentur (IEA) bescheinigt Österreich eine gute Ausgangsposition bei der Energiewende, sieht aber Lücken bei der Versorgungssicherheit im Winter. Zwar liege der Ökostrom-Anteil im Jahresdurchschnitt bei rund 90 Prozent, der Ausbau der ‌Windkraft müsse jedoch deutlich beschleunigt werden, hieß es in einem am Montag in Wien vorgestellten Länderbericht. Hintergrund: Österreichs hoher Ökostrom-Anteil speist ⁠sich vor ⁠allem aus Wasserkraft, die im Winter witterungsbedingt weniger Strom liefert. In dieser Zeit könnte Windenergie eine wichtige Rolle spielen, um den Rückgang auszugleichen.

Das Ziel von zusätzlich zehn Terawattstunden Windstrom bis 2030 sei unter den aktuellen Bedingungen jedoch kaum erreichbar, warnte die ‌IEA. Regierung und Energiewirtschaft leiteten daraus den ‌Auftrag ab, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Netze auszubauen. Die Branchenvertretung Oesterreichs Energie schloss sich der Forderung an. Trotz der positiven Jahresbilanz könne der ⁠Strombedarf derzeit nur in jeder fünften Stunde vollständig aus erneuerbaren Quellen ‌gedeckt werden, sagte Generalsekretärin Barbara ⁠Schmidt. Um Österreichs Rolle als grüne Batterie Europas auszubauen, müssten Infrastruktur-Investitionen erleichtert werden.

Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner sah den Kurs der Regierung bei der Präsentation mit IEA-Chef Fatih Birol grundsätzlich bestätigt, ‌räumte aber Nachholbedarf ein. Die ⁠IEA lobte unter anderem heimische ⁠Pumpspeicherkapazitäten von 5,6 Gigawatt sowie den starken Photovoltaik-Ausbau, der 2024 bereits 11,3 Prozent zur Stromversorgung beitrug.

Zur besseren Integration dieser Kapazitäten plane die Regierung eine Strommarktreform, die künftig auch E-Auto-Batterien zur Netzstabilisierung nutze. Zudem kündigte Zehetner maßvolle Förderungen für den Aufbau eines industriellen Wasserstoffmarktes an. Ein Gesetzespaket für schnellere Genehmigungsverfahren warte im Parlament allerdings noch auf die Zustimmung der Opposition.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)