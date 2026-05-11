Düsseldorf, 11. ⁠Mai (Reuters) - Der britische Investor TR Property Investment Trust wirft dem deutschen Immobilienriesen Vonovia mangelnde Transparenz vor. Mehrere Analysten größerer Häuser hätten in der Analystenkonferenz am 7. ‌Mai keine Fragen stellen können, kritisierte der Investor, der nach eigenen Angaben rund 0,16 Prozent der Vonovia-Anteile ⁠hält. ⁠Viele kleinere Investoren hätten in der Regel nicht die Chance, mit dem Top-Management in einen Dialog zu treten, und müssten sich auf kritische Fragen von Analysten verlassen können, sagte TR-Property-Manager Marcus Phayre-Mudge. Wenn ‌Analysten jedoch absichtlich nicht angehört würden, ‌entspreche das nicht den Erwartungen, die Investoren an die Transparenz bei einem der größten Immobilienkonzerne Europas stellen könnten. ⁠Er wolle dies gegenüber dem Vonovia-Aufsichtsrat thematisieren.

"Wir stellen uns ‌nachweislich kritischen Fragen, sowohl in ⁠dem Analystencall als auch in einer Vielzahl von Interaktionen mit dem Kapitalmarkt", betonte dagegen Vonovia. Der Konzern habe sich aber entschieden, die "Präsentation und ‌die Fragerunde zeitlich insgesamt ⁠zu reduzieren". "Wenn sich Fragen ⁠wiederholen, zieht das die Calls unnötig in die Länge", hieß es weiter. "Für dieses Vorgehen haben wir übrigens explizit Unterstützung von Investoren erhalten, die uns dazu ermutigt hatten, die Anzahl der Fragen zu reduzieren und den Call insgesamt mehr zu fokussieren", unterstrichen die Bochumer.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)