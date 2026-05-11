IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. nimmt an der OTC-Konferenz 2026 in Houston, Texas teil

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. nimmt an der OTC-Konferenz 2026 in Houston, Texas teil

Vancouver, BC, 11. Mai 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Fokus auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien in der Tiefsee legt - freut sich, im Folgenden über die wichtigsten Erkenntnisse aus seiner Teilnahme an der Offshore Technology Conference (OTC) 2026 zu berichten, die von 4. bis 7. Mai 2026 im NRG Center in Houston (Texas) abgehalten wurde.

Deep Sea Minerals wurde bei der Konferenz von Chief Executive Officer James Deckelman und Vice President of Exploration Dan McConnell vertreten. Herr McConnell bekleidet zudem im OTC Board of Directors die Rolle des Chairman, was das anhaltende Engagement des Unternehmens bei den Offshore-Technologien und Meeresressourcen auf breiterer Ebene widerspiegelt.

Bei der OTC 2026 konnten Teilnehmer aus der gesamten internationalen Offshore-Branche begrüßt werden, unter anderem aus den Bereichen Offshore-Energien, Meerestechnik, technische Planung, Umwelt sowie aus dem Regierungs- und Dienstleistungssektor. Die Konferenz bot Deep Sea Minerals ein wertvolles Forum zur Kontaktaufnahme mit Regulierungsbehörden, Dienstleistern, technischen Beratern und anderen wichtigen Stakeholdern im Meeresbergbau.

Der diesjährige Programmschwerpunkt Meeresbergbau und die starke Beteiligung haben mich sehr optimistisch gestimmt. Für uns ist wichtig, dass der Offshore-Dienstleistungssektor entsprechend gerüstet ist, um Dienstleistungen für uns bereitzustellen. Die OTC ist genau das Forum, das dies möglich macht. Die Begeisterung war förmlich greifbar. Während der ganzen Woche fanden Nebenveranstaltungen statt - ein deutliches Zeichen für den Aufwärtstrend der Branche. Es hat mich auch sehr gefreut, dass das US-Innenministerium auf der Messe seine Pläne für die Vergabe von Konzessionen für den Meeresbergbau vorgestellt hat, so Dan McConnell, VP of Exploration von Deep Sea Minerals Corp.

Eines der zentralen Themen der Konferenz war das anhaltende Wachstum im Bereich des Meeresbergbaus als zunehmend präsenter Bestandteil des Segments Offshore-Technik. Podiumsdiskussionen und Fachvorträge zum Thema Meeresbergbau stießen auf großes Interesse, was die wachsende Bedeutung von Offshore-Knowhow zur Unterstützung zukünftiger Explorationen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, der Entwicklung von Unterwassersystemen sowie einer verantwortungsvollen Ressourcenerschließung unterstrich.

Die OTC 2026 hat gezeigt, dass der Meeresbergbau im breiteren Offshore-Sektor zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, weiß James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Die Konferenz bot uns eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch mit Regulierungsbehörden, Dienstleistern, Technologieunternehmen und Branchenvertretern vor dem Hintergrund der kontinuierlichen Entwicklung des Sektors.

Aus Sicht von Deep Sea Minerals ist an der erhöhten Aufmerksamkeit für Meeresbergbau im Rahmen der OTC 2026 zu erkennen, dass die strategische Bedeutung von kritischen Mineralien auch auf breiterer Ebene gewürdigt wird und die Offshore-Technik bei der Sicherung, Diversifizierung und verantwortungsbewussten Entwicklung der Lieferketten eine wichtige Rolle spielen könnte.

Deep Sea Minerals Corp. wird sich auch weiterhin darum bemühen, über ein konsequentes Umweltengagement, fachliche Exzellenz, die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden sowie Kooperationen mit erfahrenen Partnern aus dem Offshore- und Umweltsektor seine Position in diesem aufstrebenden Marktsegment zu stärken.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

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