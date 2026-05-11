IRW-News: High Tide Inc.: High Tide gibt Aktienkäufe durch Insider bekannt

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide gibt Aktienkäufe durch Insider bekannt

CALGARY, AB, 11. Mai 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen echten Mehrwert zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass bestimmte Führungskräfte, Direktoren und Berater, allen voran der President und Chief Executive Officer des Unternehmens (zusammen die Insider), zwischen 6. Mai 2026 und 8. Mai 2026 am freien Markt insgesamt 90.882 Stammaktien von High Tide (Stammaktien) zu einem Durchschnittspreis von 3,39 $ pro Stammaktie erworben haben. Der Ankauf von Stammaktien durch die Insider spiegelt das Vertrauen in den inneren Wert der Aktien sowie in die kurz- und langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens wider. Mit diesen Käufen besitzen bzw. kontrollieren Insider und bestimmte Berater nun insgesamt 7.720.360 Stammaktien, was rund 8,8 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens zum heutigen Tag entspricht.

Im Laufe der vergangenen Woche hat High Tide einmal mehr unter Beweis gestellt, warum wir uns selbst zu den stärksten Unternehmen in der internationalen Cannabisbranche zählen. Wir konnten uns über ein Term Sheet zu einem Kreditrahmenvertrag in Höhe von 40 Mio. $ ein neues vorrangiges Darlehen bei einer der fünf größten kanadischen Banken sichern, für die Firma Remexian ein Rekordquartalsvolumen beim Vertrieb von medizinischem Cannabis ausweisen und eine äußerst erfolgreiche Roadshow für institutionelle Investoren in drei Städten absolvieren. Darüber hinaus haben die vor kurzem veröffentlichten Daten des BfArM für das erste Quartal 2026 ergeben, dass der Marktanteil von Remexian in Deutschland auf über 14 % gestiegen ist. Das entspricht mehr als einer Verdoppelung seit unserer Transaktion und bestätigt die Stärke unserer internationalen Strategie, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Ich bin sehr zufrieden, dass ich im Anschluss an diese Entwicklungen meine eigenen Unternehmensanteile aufstocken konnte, ebenso wie dies auch mehrere unserer Mitglieder im Board und Führungsteam getan haben. Wir sind davon überzeugt, dass sich die operative Dynamik im Bereich unserer Einzelhandelsplattform, im internationalen Geschäft und auch in unserer Bilanz weiter verstärken wird. Diese Insiderkäufe spiegeln unser Vertrauen in eine langfristige Wertschöpfung wider, fügt Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 221 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und hält einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Das Unternehmen wurde 2025 zum ersten nordamerikanischen Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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