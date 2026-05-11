IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. bestätigt die nördliche Erweiterung der Mineralisierung in der Pike Zone auf Hecla-Kilmer um 600 Meter

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. bestätigt die nördliche Erweiterung der Mineralisierung in der Pike Zone auf Hecla-Kilmer um 600 Meter

Vancouver, British Columbia, 11. Mai 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus seiner Bohr- und Probenahmekampagne 2025 über 10.000 Meter in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdprojekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada, bekannt zu geben. Ziel des Programms waren 8.000 Meter an Definitions-, Erweiterungs- und Explorationsbohrungen in Zielgebieten, die in die für 2026 erwartete erste Ressourcenschätzung des Unternehmens einfließen sollen.

Diese Ergebnisse unterstreichen weiterhin die Größe und das Kontinuitätspotenzial des Hecla-Kilmer-Karbonatitsystems, sagte Reagan Glazier, CEO und Direktor. Besonders ermutigend sind die in nördlicher Richtung beobachteten zunehmenden Gehalte, wobei die Mineralisierung sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen bleibt. Die im Jahr 2025 durchgeführte Bohrkampagne zur Ressourcendefinition verbindet nun die Mineralisierung von der südlichen Ausdehnung der Pike Zone aus in nördlicher Richtung über eine Streichlänge von rund 1.600 Metern.

Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m) TREO* (%) PO (%) NbO (%)

HK24-042 24 402 372 0,4 1,21 0,11

(Grundgestein) (EdB)

HK24-043 98,5 164,4 65,9 0,51 1,5 0,1

und 187 254,9 67,9 0,45 1,7 0,08

und 316 345,6 29,6 0,8 2,4 0,08

HK25-050 38 (Oberfläche) 57 19 0,65 2,4 0,085

und 212 288 76 0,71 3,7 0,1

HK25-049 43,9 (Grundgestein) 89 45,1 0,75 0,8

und 199 231 32 0,65 1,6

und 294,5 402 (EdB) 107,5 0,63 2,3 0,07

HK25-047 44,5 (Grundgestein) 154 109,5 0,5 0,7 0,06

Tabelle 1 mit den Bohrergebnissen aus der Northern Pike Zone.

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Karte 1 - Regionale Bohrkarte von Hecla-Kilmer.

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Karte 2 - Bohrkarte der Pike Zone auf Hecla-Kilmer.

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Querschnitt durch die Bohrspuren der North Pike Zone mit den TREO- und Niobiumoxid-Untersuchungsergebnissen.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Neigung Azimut Gesamttiefe (m)

HK25-041 437581 5576167 -50 90 336

HK25-042 437744 5575897 -50 90 402

HK25-043 437584 5576065 -50 90 408

HK25-047 437636 5576479 -50 250 477

HK25-049 437678 5576399 -50 250 402

HK25-050 437692 5576296 -55 90 444

Tabelle 2 mit Lage, Orientierung und Endtiefe der Bohrungen.

Preise für Seltene Erden und TREO-Basket

Das Streudiagramm zeigt alle TREO-Ergebnisse der Feldkampagne des Jahres 2025, mit Ausnahme von 13 Ergebnissen mit TREO-Gehalten von über 2,5 %, sowie deren entsprechender In-situ-Wert. Dies entspricht nicht den erwarteten Einnahmen, da bestimmte Posten, einschließlich der Gewinnung, noch nicht berücksichtigt sind. Die Preise wurden anhand von Daten von metal.com berechnet (Quelle: https://www.metal.com/Rare-Earth-Oxides). Sie stellen den Gesamtwert aller in den Untersuchungsergebnissen gemeldeten Seltenerdmetalle dar.

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Streudiagramm zur Veranschaulichung der Analyse der aktuellen Preise für Seltenerdmetalle und die In-situ-Werte für das gesamte Feldprogramm des Jahres 2025 auf Hecla-Kilmer. Diese Berechnung dient nur zu Vergleichszwecken und sollte nicht als erzielbarer Wert, Ertrag oder wirtschaftlicher Wert interpretiert werden.

Lanthanoxid 1,06 $ Holmiumoxid 71,72 $

Ceriumoxid 2,10 $ Ytterbiumoxid 13,56 $

Samariumoxid 2,20 $ Lutetiumoxid 626,06 $

Europiumoxid 22,61 $ Praseodymoxid 136,00 $

Gadoliniumoxid 34,24 $ Neodymoxid 265,00 $

Erbiumoxid 52,34 $ Terbiumoxid 1.184,00 $

Yttriumoxid 2,97 $ Dysprosiumoxid 319,00 $

Preis-Chart für Seltenerdoxide, alle Preise in USD/kg

Die oben dargestellte In-situ-Wertanalyse dient nur zur Veranschaulichung und soll nicht den Ertrag, den erzielbaren Wert, den Net Smelter Return, den Wert der Mineralressourcen, den wirtschaftlichen Wert oder die Wirtschaftlichkeit des Projekts darstellen. Die Berechnung basiert ausschließlich auf den gemeldeten Analysewerten und den Annahmen für den Spotpreis für Seltenerdoxide zum angegebenen Datum, ohne Berücksichtigung von metallurgischer Ausbeute, Bergbauverwässerung, Verarbeitungsverlusten, Auszahlbarkeit, Abscheidungskosten, Raffinierungskosten, Transportkosten, Royalties, Steuern, Kapitalkosten, Betriebskosten oder sonstigen wirtschaftlichen Einflussfaktoren. Die Preise für Seltenerdoxide sind volatil und können sich im Laufe der Zeit erheblich ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass Seltenerdmetalle, die im Rahmen der Untersuchung gemeldet werden, wirtschaftlich abbaubar, zahlbar oder verkaufbar sind. Das Unternehmen hat für das Hecla-Kilmer-Projekt weder eine Mineralressourcenschätzung noch eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, eine Vormachbarkeitsstudie oder eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Untersuchungsergebnisse, die In-situ-Wertschätzungen und die angegebenen Preise für Seltenerdoxide auf Annahmen und Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Analyse beruhen und nicht unbedingt auf künftige Ergebnisse, die Gewinnbarkeit, die Wirtschaftlichkeit des Projekts oder künftige Rohstoffpreise schließen lassen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die bisher identifizierte Mineralisierung wirtschaftlich abbaubar ist oder dass die künftigen Preise für Seltenerdoxide eine kommerzielle Erschließung unterstützen werden.

Methodik und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bohrungen wurden mit NQ- oder NTW-Bohrkerndurchmessern mit verschiedenen Neigungswinkeln niedergebracht und die angegebenen Analyseabschnitte entsprechen den Bohrkernlängen. Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist derzeit unbekannt. Das aus den Diamantbohrlöchern gewonnene Material wurde in Abständen von je zwei Metern beprobt, wobei der Bohrkern in zwei Hälften geteilt wurde, woraus sich eine durchschnittliche Probengröße von 2-4 kg ergab. Eine Hälfte des Kerns wird an das Analyselabor geschickt, während die andere gemäß den Industriestandards und den Bestimmungen der Provinz Ontario gelagert wird. Der ursprüngliche Bohrkern wurde von Neotech-Mitarbeitern vor Ort protokolliert, fotografiert und beprobt.

Die verpackten und katalogisierten Proben wurden an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Timmins (Ontario) zur Erstaufbereitung und endgültigen Analyse geliefert. Actlabs, ein unabhängiges geoanalytisches Labor, das nach den Normen ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiert ist, zeichnete für die gesamte Probenaufbereitung und -analyse, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, verantwortlich. Zusätzlich zu den internen QA/QC-Protokollen von Actlabs fügte Neotech Metals jeder zur Analyse eingereichten Charge seine eigenen Kontrollproben bei.

Qualitätskontrollproben, einschließlich Leer-, Doppel- und Standardproben (zertifizierte Referenzmaterialien/CRM), wurden in festgelegten Abständen in die Probenchargen gegeben. Bei allen Analysemethoden belief sich die Mindestanzahl an QA/QC-Proben auf zwei CRM-Standardproben pro Loch sowie eine Doppel- und/oder eine Leerprobe alle 10 entnommenen Proben. Daraus ergab sich eine Rate von 10 % QA/QC-Proben für den gesamten Datensatz. Die Verfahren wurden während der Probenahme, -aufbereitung und -analyse implementiert, um die Robustheit und Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Die QA/QC-Daten wurden außerdem von einer unabhängigen dritten Partei geprüft, um die Gültigkeit der Datensätze sicherzustellen.

Alle hier gemeldeten Analyseergebnisse haben die interne QA/QC-Prüfung und Zusammenstellung bestanden. Alle Analyseergebnisse der Bohrkernproben wurden von Actlabs, einem zertifizierten Labor, bereitgestellt. Actlabs ermittelte die Konzentration der Seltenerdmetalle (REE) anhand einer Analysemethode, bei der vor der zweiten Stufe der Natriumperoxid-Schmelze und der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) ein Lithiumborat-Schmelzverfahren eingesetzt wurde. Der Gehalt der Oxide der wichtigsten Elemente wurde anhand des Lithiumborat-Analyseverfahrens und der optischen induktiv gekoppelten Plasma-Emissionsspektroskopie (ICP-OES) analysiert.

Das QA/QC-Programm wurde in Übereinstimmung mit den Exploration Best Practice Guidelines des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) entwickelt. Die implementierten Verfahren gelten als angemessen, genau und zuverlässig für diese Art der Mineralisierung und gewährleisten die Integrität und Qualität der Analysedaten.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltenmetallprojekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierte Person, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

**PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. PMREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr6O11 + Nd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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