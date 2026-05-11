IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan treibt das Projekt Gran Pilar voran: bislang mehr als 5.000 Meter gebohrt, historische Abbaustellen auf dem South Block entdeckt, Pilotprojekt macht Fortschritte

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan treibt das Projekt Gran Pilar voran: bislang mehr als 5.000 Meter gebohrt, historische Abbaustellen auf dem South Block entdeckt, Pilotprojekt macht Fortschritte

Hermosillo, Mexiko - 11. Mai 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen oder Tocvan) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, ein Update zu seinem vollständig finanzierten 20.000-Meter-Bohrprogramm sowie zu den laufenden Explorationsaktivitäten auf seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, bekanntzugeben. Das Unternehmen hat bislang über 5.300 Meter gebohrt; die Ergebnisse von 21 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von über 4.400 Metern stehen noch aus, darunter drei Bohrlöcher, die im Anschluss an die Entdeckungsplattform El Mezquite durchgeführt wurden. Das Unternehmen freut sich auch, die Unterzeichnung einer langfristigen Vereinbarung mit der Gemeinde bekanntgeben zu können, die den Zugang zur Oberfläche und die Genehmigung zur Durchführung sämtlicher Exploration und Pilotproduktion in diesem Gebiet gewährt. Die Explorationsaktivitäten an der Oberfläche konzentrieren sich außerdem auf die Erweiterung der Mineralisierung auf dem South Block. Dabei wurden weitere historische unterirdische Minenbetriebe erfolgreich identifiziert und bislang über 400 Gesteins- und Bodenproben entnommen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Im Rahmen des beschleunigten Programms wurden bereits über 5.300 Meter auf hochrangigen Zielen gebohrt. Das Unternehmen ersetzt derzeit ein RC-Bohrgerät (Reverse Circulation) durch ein Diamantkernbohrgerät, um von wichtigen Zielen, darunter das neu entdeckte Ziel El Mezquite, qualitativ hochwertigere geologische Daten und strukturelle Informationen zu erhalten. Tocvan bemüht sich außerdem aktiv darum, im Laufe des nächsten Monats ein drittes Bohrgerät hinzuzufügen. Da Bohrgeräte in Sonora jedoch nach wie vor nur begrenzt verfügbar sind, arbeitet das Unternehmen weiterhin mit seinen Auftragnehmern zusammen, um das geplante Bohrprogramm zu beschleunigen. Die Bohrungen bauen auf den jüngsten Erfolgen auf, während die Oberflächenexploration auf dem South Block rasch voranschreitet.

Die Explorationsbemühungen auf dem South Block stehen weiterhin im Mittelpunkt und die Feldteams setzen die Identifizierung und Kartierung historischer unterirdischer Abbaustätten entlang des Trends El Mezquite fort. Diese historischen Merkmale stehen in Zusammenhang mit starken Hinweisen auf eine Mineralisierung. Dies unterstreicht das Potenzial für erweiterte Gold-Silber-Systeme in diesem bisher wenig erkundeten Korridor, der sich etwa 1.600 Meter nordöstlich der Main Zone befindet.

Tocvan hat zudem erfolgreich eine langfristige Vereinbarung mit lokalen Stakeholdern unterzeichnet, die den Rahmen für weitere Explorationsaktivitäten und die zukünftige Entwicklung der Pilotminenanlage bietet. Die Vereinbarung stellt sicher, dass die Gemeinde auch weiterhin in das Projekt eingebunden bleibt, von ihm profitiert und es unterstützt, und stärkt so Tocvans gesellschaftliche Akzeptanz in der Region.

Auf dem weiteren Weg zur Produktion hat das Unternehmen bereits die Ausrüstung für die Verarbeitungsanlage bestellt, die es für die vollständig genehmigte 50.000-Tonnen-Pilotminenanlage benötigt. Damit hat Tocvan eine Schlüsselkomponente gesichert und einen wichtigen Schritt bei den Vorbereitungen für die erste Probenverarbeitung im Umfang von 50.000 Tonnen und die Gold-Silber-Produktion im Pilotmaßstab auf Gran Pilar vollzogen.

Die Bohrungen schreiten zügig voran und die anhaltend positiven Entwicklungen auf dem South Block sind sehr ermutigend, kommentierte Brodie Sutherland, CEO von Tocvan. Die Identifizierung historischer unterirdischer Abbaustätten und der damit verbundenen Mineralisierung entlang des Trends El Mezquite unterstreicht die Größe und das Potenzial dieses neuen Wachstumskorridors. Die Unterzeichnung der langfristigen Vereinbarung mit der Gemeinde sowie die bereits bestellte Verarbeitungsanlage sind wichtige Meilensteine, die unsere Partnerschaften mit der Gemeinde festigen und uns in die Lage versetzen, die Pilotproduktion in naher Zukunft zu starten. Der Austausch einer RC-Bohranlage durch eine Kernbohranlage wird uns noch bessere geologische Daten liefern; wir arbeiten mit lokalen Auftragnehmern zusammen, um eine dritte Bohranlage zu beschaffen und so die derzeitige Dynamik aufrechtzuerhalten.

Das Unternehmen wird auch künftig regelmäßig über die neuesten Bohr- und Explorationsergebnisse berichten, sobald diese vorliegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84156/TocvanVentures_110526_DEPRCOM.001.png

Tafel 1. Fotos vom laufenden Arbeitsprogramm auf Gran Pilar.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84156/TocvanVentures_110526_DEPRCOM.002.png

Abbildung 1. Zusammenfassung der Zielgebiete bei Gran Pilar. Karte der magnetischen Drohnenvermessung mit Darstellung der Neigungsableitung des Reduced-to-Pole-Werts (RTP) sowie der vorrangigen Zielgebiete, die bisher durch geologische Kartierungen und oberflächengeochemische Untersuchungen identifiziert wurden. Lage des neuen Zielgebiets El Mezquite.

Das Projekt Gran Pilar in Sonora (Mexiko)

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

1. Erweiterung des South Block in der Main Zone

a. Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025

i. 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

ii. 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

iii. 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025)

2. South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024)

a. Placer Corridor (900 Meter Streichlänge)

i. Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag

b. Placer Source Area

i. Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag

ii. Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag

3. North Block

a. North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche)

i. 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023)

ii. Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

o 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

o 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)

- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen umfassen können, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie künftig eintreten werden oder eintreten könnten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden, dürften oder werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

1150, 707 - 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

Telefon: 1 306 690 8886

E-Mail: ir@tocvan.ca

BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

LinkedIn: TOC LinkedIn

X: TOC X

Facebook: TOC Facebook

YouTube: TOC YouTube

Web: tocvan.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84156

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84156&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88900N1050

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.