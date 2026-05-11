IRW-News: Vault Strategic Mining Corp: Vault meldet Erwerb der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa innerhalb des Projekts Gray Eagle in den USA

IRW-PRESS: Vault Strategic Mining Corp: Vault meldet Erwerb der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa innerhalb des Projekts Gray Eagle in den USA

Vancouver, British Columbia - 11. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) (Vault oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit zwei unabhängigen Verkäufern eine endgültige Vereinbarung über den Kauf eines Mineralkonzessionsgebiets (die Vereinbarung) abgeschlossen hat. Demzufolge kann Vault sämtliche Anteile und Rechte an der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa, die Teil des Projekts Gray Eagle im Bishop Mining District (Inyo County, Kalifornien) ist (das Projekt Gray Eagle), sowie dem Wolframprojekt North in Nunavik (Québec) erwerben (zusammen die Projekte).

Quinn Field-Dyte, CEO von Vault Strategic Mining Corp., sagt dazu: Wir freuen uns sehr, unser Portfolio an historischen Minen in den USA um die historische Wolframmine Mirage-Mariposa, die Teil des Projekts Gray Eagle ist, zu ergänzen, insbesondere da sie eine Kombination aus Wolfram und Edelmetallen in einem in der Vergangenheit identifizierten Skarnmilieu bietet. Nachdem das Projekt mehrere mineralisierte Zonen umfasst, die noch nicht Gegenstand moderner Bohrungen waren, sehen wir die klare Chance, das System durch die Anwendung moderner Explorationstechniken zu bestätigen, genauer abzugrenzen und möglicherweise zu erweitern. Das Unternehmen sieht dem Austausch mit potenziellen Explorationsteams entgegen, um die Exploration bei Mirage-Mariposa in die Wege zu leiten.

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Abbildung 1. Wolfram und seine Anwendungsbereiche. Besuchen Sie die Startseite - Vault Strategic Mining Corp.

Historische Wolframmine Mirage-Mariposa im Projekt Gray Eagle

Das Projekt umfasst 33 zusammenhängende nicht patentierte Erzgang-Claims mit etwa 681,8 Acres Grundfläche und liegt rund 10 Kilometer östlich von Bishop (Kalifornien) in den White Mountains. Das Projekt umfasst mehrere mineralisierte Prospektionsgebiete, die sich entlang eines Granit-Kalkstein-Kontakts gebildet haben. Dies bietet ein geologisches Milieu, das sowohl mit einer Wolfram-Skarnmineralisierung als auch hydrothermalen Edelmetallerzgangsystemen in Zusammenhang steht.

Geschichtlicher Überblick über die Mine Mirage-Mariposa

Die Mine Mirage-Mariposa wird im Mineral Resource Data System (MRDS) Mine Mirage-Mariposa (MRDS #10187738) W

des U.S. Geological Survey (USGS) als ehemals aktiver Wolfram- und Silberproduktionsstandort in Inyo County (Kalifornien) geführt. Wolfram ist in den Aufzeichnungen als primärer Rohstoff angegeben, Silber als drittrangiger. Der Standort ist auch unter alternativen oder früheren Namen aufgeführt, wie etwa die Claims Golden Mirage und Mariposa, die Mine Wooley, das Gebiet Black Canyon RARE II und die Mine Golden Mirage.

Die Lagerstätte steht laut den MRDS-Aufzeichnungen des USGS mit einer Mineralisierung vom Verdrängungstyp bzw. mit einer eingesprengten Mineralisierung in Zusammenhang, wobei metasomatische Kontaktprozesse als primärer Bildungsmechanismus angegeben sind. In den Aufzeichnungen wird die primäre Kontrolle der Mineralisierung als eine Kontaktzone beschrieben, die eine ausgeprägte Alteration des Nebengesteins und eine Karbonat-Silikat-Alteration aufweist. Zu den gemeldeten Mineralen und Materialien zählen Scheelit, Granat, Epidot, Quarz und Argentit.

Den USGS-Aufzeichnungen zufolge verfügt Mirage-Mariposa über historische Ressourcen im Umfang von ungefähr 21.000 Tonnen (angedeutet) bzw. 34.400 Tonnen (vermutet) mit einem Durchschnittsgehalt von 0,15 % Wolframtrioxid. In den Aufzeichnungen sind auch die historischen unterirdischen Grubenbaue und die damit verbundenen Arbeitsstätten an der Oberfläche beschrieben, wozu auch ein Schacht im Glory Hole von 17 Fuß Tiefe und ein 40 Fuß breites Glory Hole (Trichterbau) gehören. Zwischen dem westlichen Ende der unterirdischen Grubenbaue im Schacht und der Stirnwand liegen rund 70 Fuß.

In der Erörterung der historischen Ressourcen ist der mineralisierte Bereich in Blöcke unterteilt. Block 1 enthielt Berichten zufolge bedingt abbauwürdige Ressourcen im Umfang von rund 5.300 Tonnen (angedeutet). Auf einer Erweiterung der Streichlänge um 37 Fuß nach Südosten wurden weitere 15.800 Tonnen an bedingt abbauwürdigen Ressourcen (angedeutet) als Block 2 eingeteilt. Es wurden auch zwei Blöcke mit vermuteten historischen Ressourcen berechnet: Der erste umfasst rund 11.500 Tonnen (Erweiterung von Block 1 um 37 Fuß unter den Schacht hinaus), der zweite etwa 22.600 Tonnen (Erweiterung von Block 2 um weitere 53 Fuß im Streichen).

Der Eintrag im MRDS des USGS bezieht sich auf mehrere historische Veröffentlichungen, darunter ein Bericht des California State Mining Bureau aus dem Jahr 1894, ein Fachbericht des U.S. Geological Survey von 1918, das USGS Bulletin 540 von Knopf aus dem Jahr 1912, Batemans Bericht zur Wirtschaftsgeologie des Wolframdistrikts Bishop von 1956 sowie eine Mineraluntersuchung des Gebiets Black Canyon RARE II durch das U.S. Bureau of Mines im Jahr 1983.

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Abbildung 2. Karte des Projekts Gray Eagle mit dem Standort der Mine Mirage-Mariposa

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Abbildung 3. Auszug aus einem Bericht - aus Gründen der Compliance bearbeitet https://pubs.usgs.gov/mf/1983/1361c/report.pdf - Seite 7

Weiterführende Informationen über das Projekt und die verschiedenen Prospektionsgebiete werden auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link verfügbar gemacht werden: Startseite - Vault Strategic Mining Corp.

Historische Daten und Explorationskontext

Die Mineralkonzessionsgebiete, die Teil des Portfolios des Unternehmens sind, waren Gegenstand einer umfangreichen historischen Exploration, Erschließungsarbeit und - in mehreren Fällen - vergangener kommerzieller Produktion oder Auswertungen fortgeschrittener Evaluierungen in der Absicht, mit einem Abbau zu beginnen. Die hierin genannten historischen Explorationsergebnisse, Probenahmen, Bohrarbeiten, Ressourcenschätzungen und anderen technischen Daten wurden vor der Einführung von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erbracht und entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen gemäß NI 43-101. Diese historischen Daten und jegliche historische Ressourcenschätzungen dürfen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven angesehen werden.

Dem Unternehmen wurde eine Zusammenstellung von historischen Daten zur Verfügung gestellt, darunter nicht gemäß NI 43-101 konforme Ressourcenschätzungen und Ergebnisse der Probenahmen. Obwohl diese historischen Daten nicht konform sind, werden sie dennoch als äußerst relevant für die Ermittlung von Explorationszielen, die geologische Interpretation und die Planung der modernen Explorations- und Auswertungsprogramme angesehen.

Das Management ist der Auffassung, dass das Vorhandensein von umfangreichen historischen Arbeiten, vergangener Produktion und früherer Bewertungen auf Stufe der Machbarkeit eine überzeugende Grundlage für die moderne Exploration schafft, insbesondere bei einer Neubewertung mit gegenwärtigen geologischen Modellen, Explorationstechnologien, metallurgischen Prozessen und vorherrschenden Rohstoffpreisen. Die Leser sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass historische Ergebnisse, Ressourcen oder wirtschaftliche Schlussfolgerungen zurzeit nicht verifiziert oder bestätigt werden können.

Um aktuelle Mineralressourcen zu definieren, die Metallurgie zu bewerten und die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen, wird das Unternehmen Bestätigungsbohrungen, moderne metallurgische Studien, aktualisierte technische Gutachten und NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen sowie Machbarkeits- oder Wirtschaftsstudien durchführen müssen. Es besteht keine Sicherheit, dass die historischen Ergebnisse bestätigt werden oder ein Projekt zu wirtschaftlicher Rentabilität voranschreiten wird.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß der Vereinbarung kann Vault von zwei unabhängigen Verkäufern sämtliche Anteile und Rechte am Projekt, das aus 33 Erzgang-Bergbauclaims mit 681,8 Acres Gesamtfläche besteht, für einen Gesamtpreis von 380.000 US$, der in gestaffelten Barzahlungen zu leisten ist, und die Gewährung einer Net Smelter Return-Royalty von 2,0 % zugunsten der Verkäufer erwerben.

Die Gegenleistung ist folgendermaßen strukturiert:

Meilensteinzahlung Barzahlung

Bei Vertragsschluss 10.000 US$

60 Tage 25.000 US$

6 Monate 85.000 US$

12 Monate 85.000 US$

18 Monate 85.000 US$

24 Monate 85.000 US$

Gesamt 380.000 US$

Der Abschluss der Übernahme steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Zustimmung bzw. Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; diese Daten können jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards und Qualitätskontrollverfahren geprüft werden und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder eine Produktion aus Konzessionsgebieten in der Nähe des Unternehmens nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

Quinn Field-Dyte

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

DIE HIERIN GENANNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 (DER 1933 ACT) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich KNOX und des Projekts Mirage-Mariposa, darunter unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme des Projekts Mirage-Mariposa, zur Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, sowie zu anderen Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie plant, wird erwartet, erwartet, geplant, beabsichtigt, erwägt, geht davon aus, glaubt, schlägt vor, schätzt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements des jeweiligen Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände, einschließlich des Abschlusses der Übernahme des Projekts Mirage-Mariposa, treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Terminen oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen, einschließlich des Risikos, dass KNOX möglicherweise nicht alle erforderlichen Genehmigungen für die Übernahme erhält, einschließlich der Genehmigung der TSXV, Risiken der Rohstoffbranche, das Ausbleiben anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, geschätzte Beträge, der Zeitpunkt der Übernahme und erforderliche Zahlungen, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum, Exploration und Erschließung. Obwohl KNOX versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es gibt keine Garantie für das Eintreten zukunftsgerichteter Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, gelten zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. KNOX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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