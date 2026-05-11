Adesso legt weiter zu und bestätigt Jahresprognose

Der IT-Dienstleister Adesso hat Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal trotz der Wirtschaftsflaute gesteigert. Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf gut 398 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Montag in Dortmund mitteilte. Vor allem im Geschäft mit Energieversorgern und Versicherern punktete Adesso. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 58 Prozent auf knapp 27 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 7,3 Millionen ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätige das Management, die Angebote träfen trotz der schwächeren Wachstumsaussichten in Deutschland auf eine gute Nachfrage, hieß es.