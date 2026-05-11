IT-Dienstleister

Adesso legt weiter zu und bestätigt Jahresprognose

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: 360b / Shutterstock.com

Der IT-Dienstleister Adesso hat Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal trotz der Wirtschaftsflaute gesteigert. Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf gut 398 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Montag in Dortmund mitteilte. Vor allem im Geschäft mit Energieversorgern und Versicherern punktete Adesso. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 58 Prozent auf knapp 27 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 7,3 Millionen ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätige das Management, die Angebote träfen trotz der schwächeren Wachstumsaussichten in Deutschland auf eine gute Nachfrage, hieß es.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adesso
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
US-Börsen dürften wieder steigen - Jobdaten im Blick08. Mai · dpa-AFX
US-Börsen dürften wieder steigen - Jobdaten im Blick
IT-Dienstleister
Bechtle überzeugt zum Jahresstart - Aktie steigt08. Mai · dpa-AFX
Bechtle überzeugt zum Jahresstart - Aktie steigt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen