Kocher: Inflation könnte baldigen Zinsschritt nötig machen

Wien/Frankfurt, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut Ratsmitglied Martin Kocher bei ausbleibender Entspannung der Inflation nicht um eine baldige Zinserhöhung herumkommen. "Wenn sich die Lage nicht deutlich verbessert, wird an einem Zinsschritt in der nächsten Zeit kein Weg vorbeiführen", sagte der Chef der ‌Oesterreichischen Nationalbank in einem am Montag veröffentlichten Interview der Schweizer "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ). Der Verzicht auf eine Zinserhöhung im April sei zwar vertretbar gewesen. Die EZB ⁠dürfe mit ⁠einer Straffung der Geldpolitik jedoch nicht zu lange warten, falls die durch den Iran-Konflikt getriebenen Energiepreise nicht rasch nachgäben. Zugleich betonte Kocher, es sei "nicht seriös", sich Wochen vor der nächsten Zinssitzung am 11. Juni festzulegen. Die EZB werde weiterhin datenabhängig von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

Der Ende des Monats aus dem Amt ‌scheidende EZB-Vizechef Luis de Guindos mahnte unterdessen zur ‌Vorsicht, da sich das Wirtschaftswachstum voraussichtlich abschwächen werde: "Mein Eindruck ist, dass die Wachstumsdaten in den kommenden Wochen nicht gut ausfallen werden", sagte er der "Financial Times". Deshalb plädiere er ⁠für Besonnenheit: "Die Auswirkungen auf das Wachstum werden in den kommenden Wochen sehr viel ‌deutlicher zutage treten. Zudem benötigen wir weitere ⁠Klarheit in Bezug auf den Konflikt", sagte de Guindos mit Blick auf den Iran-Krieg.

Dieser fällt laut EZB-Ratsmitglied Kocher in eine Phase beginnender wirtschaftlicher Erholung in Europa, insbesondere in Deutschland und Österreich, und gefährdet diese. ‌Das Risiko einer stagflationären Entwicklung sei daher ⁠nicht auszuschließen, auch wenn sich Wirtschaft ⁠und Arbeitsmarkt bislang widerstandsfähig zeigten. Ökonomen sprechen von Stagflation, wenn eine maue Wirtschaft und steigende Preise miteinander einhergehen.

Zugleich warnte Kocher vor möglichen Zweitrundeneffekten. Sollte der Krieg anhalten und die Energiepreise hoch bleiben, steige das Risiko höherer Lohnabschlüsse und damit zusätzlicher Preisdynamik. Allerdings könnten sich die Effekte von der Inflationswelle der Jahre 2021 und 2022 unterscheiden, da die Nachfrage inzwischen schwächer sei und es Unternehmen schwerer falle, Preissteigerungen durchzusetzen.

(Bericht von Dave Graham und Alexandra Schwarz-Goerlich, ⁠Francesco Canepa, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)