Lettlands Verteidigungsminister tritt nach Vorfall mit ukrainischen Drohnen zurück

Riga, 11. ⁠Mai (Reuters) - Nach einem Vorfall mit Drohnen aus der Ukraine ist der lettische Verteidigungsminister Andris Spruds am Sonntag zurückgetreten. Am Donnerstag hatten zwei ukrainische Drohnen aus ‌Russland kommend ein Öllager in Lettland getroffen und Sachschäden verursacht. Lettlands Ministerpräsidentin Evika Silina hatte daraufhin Spruds ⁠zum ⁠Rücktritt aufgefordert und erklärt, die Anti-Drohnen-Systeme Lettlands seien nicht schnell genug eingesetzt worden. Zum neuen Verteidigungsminister ernannte sie Raivis Melnis.

Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha hatte auf der Plattform X geschrieben, die Drohnen seien ‌ukrainisch gewesen. Sie seien nach ‌Lettland geflogen, weil die russische elektronische Kriegsführung sie von ihren eigentlichen Zielen in Russland abgelenkt habe.

Lettland und Litauen ⁠hatten bereits am Donnerstag die Nato aufgefordert, die Luftabwehr ‌in ihrer Region zu ⁠verstärken.

Polizei und Feuerwehr in Lettland hatten am Donnerstag erklärt, in der rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Stadt Rezekne seien vier ‌leere Öltanks auf ⁠einer Lagerfläche beschädigt worden. Es ⁠seien Trümmer einer Drohne gefunden und ein Schwelbrand gelöscht worden.

Bereits Ende März waren offensichtlich fehlgeleitete ukrainische Drohnen in Lettland, Estland und Litauen niedergegangen. Die drei baltischen Nato-Staaten haben ihre Staatsgebiete und ihren Luftraum nach eigenen Angaben nicht für Drohnenangriffe auf russische Ziele zur Verfügung gestellt.

(Bericht von Janis ⁠Laizans und Andrius Sytas. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)