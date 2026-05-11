Libanons Präsident fordert US-Druck auf Israel - 74 Tote in drei Tagen

Beirut, 11. Mai (Reuters) - ⁠Angesichts von Dutzenden Toten durch neue israelische Angriffe hat der Libanon die USA aufgefordert, Druck auf die Regierung in Jerusalem auszuüben. Der libanesische Präsident Joseph Aoun erklärte am Montag seinem Büro zufolge bei einem Treffen mit dem US-Botschafter Michel Issa, die israelischen Militäreinsätze sowie die Zerstörung von Häusern im Südlibanon ‌müssten gestoppt werden. Eigentlich hatte US-Präsident Donald Trump am 16. April eine Feuerpause zwischen der vom Iran unterstützten radikal-islamischen Hisbollah-Miliz und Israel verkündet. Allein in den vergangenen drei Tagen seien ⁠jedoch 74 Menschen ⁠durch israelische Angriffe getötet worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.

Aoun und Issa berieten den Angaben zufolge zudem über die dritte Runde der direkten Gespräche zwischen Vertretern der libanesischen und israelischen Regierung. Diese sollen nach Angaben des US-Außenministeriums am 14. und 15. Mai in Washington stattfinden. Die libanesische Delegation wird von dem ehemaligen Botschafter in den USA, Simon Karam, geleitet. Die Entscheidung der ‌Regierung in Beirut zu direkten Kontakten mit Israel spiegelt eine ‌tiefe Spaltung im Libanon über die Rolle der Hisbollah wider. Kritiker werfen der Miliz vor, das Land im Alleingang in einen Krieg gestürzt zu haben. Die Hisbollah fordert die Absage der Gespräche.

Israel hat eine Sicherheitszone ⁠im Südlibanon ausgerufen und besetzt, um sich nach eigenen Angaben vor Angriffen der Hisbollah zu schützen. ‌In der Region zerstört die Armee derzeit Dörfer, ⁠da sich dort Hisbollah-Kämpfer in Wohngebieten verschanzt hätten. In der vergangenen Woche griff Israel zudem erstmals seit Ausrufung der Waffenruhe die von der Hisbollah kontrollierten südlichen Vororte Beiruts an. Dabei wurde nach israelischen Angaben der Kommandeur der Radwan-Elitetruppe der Hisbollah getötet. Die Miliz ‌hat dessen Tod bislang nicht bestätigt.

Der Konflikt war ⁠am 2. März wieder aufgeflammt, als die ⁠Hisbollah zur Unterstützung der Regierung in Teheran das Feuer auf Israel eröffnete. Am 28. Februar hatten Israel und die USA den Iran angegriffen. Trump lehnte einen iranischen Vorschlag ab, der Sicherheitsgarantien für den Libanon im Gegenzug für ein Ende des umfassenderen Krieges mit den USA und die Öffnung der Straße von Hormus vorsah. Seit Anfang März wurden nach libanesischen Angaben 2869 Menschen getötet, darunter 584 Mediziner, Frauen und Minderjährige. Etwa 1,2 Millionen Menschen wurden im Libanon in die Flucht getrieben. Auf israelischer Seite kamen nach Regierungsangaben 17 Soldaten im Südlibanon sowie ⁠zwei Zivilisten im Norden Israels ums Leben.

(Bericht von Laila BassamBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)