TKMS präsentiert heute Zahlen nach Rekordjahr

In Zeiten steigender Militärausgaben stellt der Marineschiffbauer TKMS am Montag (9.30 Uhr) die Zahlen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres vor. Das laufende Geschäftsjahr hatte bei TKMS im Oktober 2025 begonnen.

Das Kieler Unternehmen, das als Weltmarktführer im Bau nicht nuklear betriebener U-Boote gilt, hatte zuletzt einen Rekordauftragsbestand vermeldet. Derzeit buhlt TKMS um Großaufträge aus Kanada und Indien.

Um den Auftrag aus Kanada über den Bau von bis zu zwölf U-Booten konkurriert das im MDax notierte Unternehmen mit dem koreanischen Schiffbauer Hanwha Ocean. Sowohl TKMS als auch Hanwha Ocean haben zuletzt Industriepartnerschaften mit kanadischen Unternehmen verkündet, um Zuschlagschancen zu erhöhen.

Jens-Peter Rieck vom Hamburger Analysehaus MWB Research sagte, alle Kommentare von TKMS zu Kanada und unbemannten Systemen dürften am Montag wichtig werden. TKMS arbeitet auch an der Weiterentwicklung unbemannter Wasserfahrzeuge und ist an deren Fertigung beteiligt.