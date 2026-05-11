Meta Platforms: Starke Zahlen, teure KI-Wette und ein angeschlagenes Chartbild

Meta Platforms bleibt ein Börsenwert mit zwei Gesichtern. Operativ läuft die Werbemaschine des Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Konzerns auf Hochtouren, an der Börse dominiert aber die Sorge vor immer höheren KI-Investitionen. Die Aktie schloss am 8. Mai an der Nasdaq bei 609,63 Dollar, nach einem spürbaren Rücksetzer seit den Quartalszahlen. Allein am 30. April verlor der Titel nachbörslich deutlich, weil Anleger die angehobene Investitionsplanung kritischer gewichteten als den Gewinnsprung.

Die Zahlen selbst lesen sich stark. Im ersten Quartal 2026 steigerte Meta den Umsatz um 33 Prozent auf 56,31 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis legte um 30 Prozent auf 22,87 Milliarden Dollar zu, die operative Marge blieb mit 41 Prozent robust. Der Nettogewinn kletterte auf 26,77 Milliarden Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie auf 10,44 Dollar. Ein Teil davon stammt allerdings aus einem Steuervorteil von 8,03 Milliarden Dollar. Ohne diesen Effekt hätte das EPS um 3,13 Dollar niedriger gelegen.

Der Kern des Investment Case bleibt das Anzeigengeschäft. Die Zahl der ausgespielten Anzeigen stieg um 19 Prozent, der durchschnittliche Preis je Anzeige um 12 Prozent. Das ist eine selten starke Kombination aus Volumen und Preissetzungsmacht. Die Family Daily Active People lagen im März bei 3,56 Milliarden, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal gab es jedoch einen Rückgang, den Meta mit Internetstörungen im Iran und Einschränkungen für WhatsApp in Russland erklärte.

Strategisch setzt der kalifornische Plattformriese alles auf künstliche Intelligenz. Meta will KI tiefer in Werbung, Empfehlungssysteme, Messaging und künftige Assistenten integrieren. Genau dort liegt die Chance: bessere Anzeigenrelevanz, höhere Conversion-Raten und neue Erlösquellen rund um Business-AI, Creator-Tools und smarte Geräte. Der Preis dafür ist hoch. Die Investitionsausgaben für 2026 sollen nun 125 bis 145 Milliarden Dollar erreichen, zuvor lag die Spanne niedriger. Als Gründe nennt das Management höhere Komponentenpreise und zusätzliche Rechenzentrumskapazitäten.

Die Analysten bleiben mehrheitlich konstruktiv, aber nicht blind optimistisch. Mizuho senkte am 5. Mai das Ziel von 850 auf 835 Dollar, bestätigte aber „Outperform“. JPMorgan stufte den Titel nach den Zahlen von „Overweight“ auf „Neutral“ ab und reduzierte das Ziel von 825 auf 725 Dollar.

Meta Platforms Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 11.05.2021– 11.05.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Technisch bleibt das Bild angeschlagen. Die Meta-Aktie notiert zuletzt im Bereich von 610 Dollar und damit klar unter der 100-Tage-Linie bei 641,61 Dollar sowie unter der 200-Tage-Linie bei 675,87 Dollar. Damit fehlt dem Titel aktuell die Rückendeckung der beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte. Ein erstes positives Signal entstünde erst bei einer Rückeroberung der Zone um 640 bis 645 Dollar. Darüber würde die 200-Tage-Linie bei knapp 676 Dollar zur nächsten zentralen Hürde. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde das mittelfristige Chartbild spürbar aufhellen.

Auf der Unterseite liegt eine erste Unterstützung im Bereich von 600 Dollar. Fällt die Aktie darunter, rückt die Zone um 575 bis 580 Dollar in den Fokus. Darunter wäre das jüngste Tief im Bereich von 540 bis 550 Dollar die nächste markante Auffanglinie. Solange Meta unter der 100- und 200-Tage-Linie verharrt, bleibt die Erholung fragil und anfällig für erneuten Verkaufsdruck.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Meta Platforms Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Meta Platforms Inc. HD1FTF 17,22 405,1577 USD 405,1577 USD 3,01 Open End Meta Platforms Inc. UN4YFB 6,42 532,535369 USD 532,535369 USD 8,05 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.05.2026; 11:20 Uhr

Turbo Open End Bear auf Meta Platforms Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Meta Platforms Inc. UG6EJ5 17,08 807,844076 USD 807,844076 USD 3,02 Open End Meta Platforms Inc. UN74WZ 6,64 684,883278 USD 684,883278 USD 7,80 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.05.2026; 11:20 Uhr

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