Original-Research: Antimony Resources Corp. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG

11.05.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp.

     Unternehmen:               Antimony Resources Corp.
     ISIN:                      CA0369271014

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3,00 CAD
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

"Bald Hill nimmt Fahrt auf"; Finanzausstattung reicht laufendes Bohrprogramm
aus; weitere Fortschritte beim Hauptprojekt erzielt

Antimony Resources Corp. (ATMY) hat kürzlich die operativen Kennzahlen des
ersten Halbjahres 2025/2026 (Geschäftsjahresende: 31.08.2026) bekannt
gegeben. Da sich das Unternehmen derzeit noch in der Explorationsphase
seines Hauptprojekts (Bald-Hill-Projekt) befindet und somit noch keine
Umsätze erwirtschaftet, liegt der Fokus auf der Liquiditätsausstattung und
der daraus resultierenden Kapitalreichweite.

In der abgelaufenen Berichtsperiode hat ATMY ihre finanzielle Ausstattung
durch die größere Kapitalerhöhung, die Ende November 2025 erfolgte, deutlich
verbessert. Durch die Ausgabe von 21,02 Millionen Aktien zu einem Preis von
0,45 CAD je Aktie erzielte die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in
Höhe von 9,46 Mio. CAD. Der Nettoemissionserlös liegt bei 8,70 Mio. CAD.
Durch die zusätzliche Ausgabe von Aktien zur Bedienung von Warrants und
Optionen im ersten Halbjahr 2025/2026 generierte die Gesellschaft weitere
Liquiditätszuflüsse, sodass sich der Finanzierungs-Cashflow des ersten
Halbjahres 2025/2026 auf insgesamt 11,93 Mio. CAD summiert. Somit verfügt
ATMY zum 28.02.2026 über einen spürbar ausgeweiteten Bestand liquider Mittel
in Höhe von insgesamt 8,24 Mio. CAD (31.08.25: 1,75 Mio. CAD). Laut
Unternehmensangaben reicht der aktuelle Bestand für die Finanzierung des
gesamten notwendigen Explorationsprogramms des Bald-Hill-Projekts aus. Dabei
sind ausreichend Mittel vorhanden, um die zusätzlichen Programme zur
Ressourcenschätzung, die Beantragung der Baugenehmigung sowie die
Durchführung der technischen Lückenanalyse zu finanzieren.

Am 07 Mai 2026 hat die Gesellschaft die Eckdaten zum in der zweiten Maiwoche
geplanten Beginn der nächsten Explorationsphase auf dem Bald
Hill-Antimonprojekt bekannt gegeben. Das geplante Programm umfasst dabei
sowohl Erweiterungsbohrungen in der Hauptzone als auch Explorationsbohrungen
in den neu entdeckten Gebieten abseits der Hauptzone.

Kern des aktuellen Programms sind umfangreiche Bohrungen von insgesamt
19.000 Metern, davon entfallen etwa 13.000 Meter auf Erweiterungsbohrungen
in der Hauptzone. Zusätzlich sind weitere 6.000 Meter Explorationsbohrungen
in den neu identifizierten Zielgebieten Marcus, BH Central und BH South
vorgesehen. Diese Zonen befinden sich in unmittelbarer Nähe der bestehenden
Lagerstätte und wurden durch jüngste Schürf- und Explorationsarbeiten als
potenziell mineralisiert identifiziert. Parallel dazu sollen regionale
Explorationsarbeiten auf dem inzwischen auf 37 km² erweiterten
Konzessionsgebiet stattfinden, insbesondere auf den sogenannten
Second-Run-Claims südlich der Main Zone, wo Bodenproben mehrere neue
Antimonanomalien abgegrenzt haben.

Neben den Bohrungen verfolgt das Unternehmen auch das Ziel, das Projekt
technisch weiterzuentwickeln und Risiken frühzeitig zu reduzieren. Geplant
sind umfangreiche Bodenprobenprogramme mit mehr als 1.500 zusätzlichen
Proben, geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und weitere
Schürfgräben zur besseren Eingrenzung neuer Zielgebiete. Darüber hinaus
arbeitet ATMY bereits an 3D-Modellen der Lagerstätte, metallurgischen
Untersuchungen sowie Umwelt- und Genehmigungsstudien. Zusammen mit
technischen Analysen durch SRK sollen diese Arbeiten die Grundlage für eine
spätere Minenentwicklung schaffen. Das Unternehmen plant, den
Genehmigungsantrag für Bald Hill bis Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027
einzureichen. Insgesamt markiert das neue Programm den Übergang von einer
reinen Explorationsphase hin zu einer systematischen Erweiterung und
möglichen wirtschaftlichen Entwicklung des Projekts.

Für die Aktualisierung unserer Bewertung, deren Basis sich gegenüber unserer
Initial-Coverage-Studie vom 30.03.2026 nicht verändert hat, ziehen wir eine
höhere, aktualisierte Aktienzahl in Höhe von 103,32 Mio. (bisher: 95,77
Mio.) heran. Dem kurszmindernden Effekt der höheren Aktienzahl steht die
Ausübung von Optionen gegenüber, für die wir im Rahmen eines
Black-Scholes-Modells einen Gesamtwert in Höhe von 26,08 Mio. CAD (bisher:
50,10 Mio. CAD) ermittelt haben. In Summe gleichen sich beide Effekte aus,
sodass wir ein unverändertes Kursziel von 3,00 CAD (1,90 EUR bei 1,00 CAD =
0,63 EUR, Stand: 06.05.26, 7:49 Uhr UTC) je Aktie ermittelt haben. Wir
vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a8356675cea7c631d5603ae1c5ce342f

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellungsdatum: 08.05.2026 (08:52 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 11.05.2026 (10:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=9ca230b8-4d05-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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