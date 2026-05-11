Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

11.05.2026 / 15:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.05.2026
     Kursziel:                  9,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q1-Zahlen 2026: Sequenzielle Erholung erkennbar - Hohe Vorjahresbasis dämpft
jedoch die Jahressicht

Cantourage hat heute Eckdaten für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Während
die Zahlen eine operative Stabilisierung gegenüber dem schwierigen zweiten
Halbjahr 2025 signalisieren, verdeutlicht der Vorjahresvergleich die
Herausforderungen durch den markteinheitlichen Preisdruck und eine extrem
starke Vergleichsbasis.

Umsatzdynamik mit Licht und Schatten: Im ersten Quartal 2026 erzielte
Cantourage einen Umsatz von 20,6 Mio. EUR. Positiv hervorzuheben ist das
Wachstum von 11,0% yoy gegenüber dem Schlussquartal 2025 (Q4/25: ca. 18,6
Mio. EUR), was auf eine erfolgreiche Marktbehauptung nach der
Konsolidierungsphase im Sommer/Herbst hindeutet. Dennoch bleibt
festzuhalten, dass die Erlöse im Vergleich zum außergewöhnlich starken
Vorjahresquartal (Q1/2025), das massiv von den initialen Effekten der
CanG-Einführung in Deutschland profitiert hatte, deutlich rückläufig sind.
Dieser Erlösrückgang reflektiert u.E. die strategische Entscheidung des
Managements, das zugunsten der Ergebnismarge bewusst auf margenschwache
Volumina im Niedrigpreissegment verzichtet und die Premium-Positionierung
konsequent forciert. Die geografische Verschiebung setzt sich dabei fort:
Das UK-Geschäft ist mit einem Umsatzanteil von 41,3% mittlerweile fast
gleichauf mit dem deutschen Heimatmarkt (51,5%) und fungiert als wichtiger
Stabilisator.

Profitabilität stabilisiert, aber unter Vorjahresniveau: Auch beim Ergebnis
zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Das EBITDA von 2,2 Mio. EUR (Marge:
10,6%) stellt zwar eine signifikante Verbesserung gegenüber der
durchschnittlichen Profitabilität des Gesamtjahres 2025 dar, liegt jedoch
ebenfalls spürbar unter dem Niveau des Rekordquartals Q1/2025. Der Rückgang
im Vorjahresvergleich ist primär auf den anhaltenden Preiswettbewerb im
Standardsegment zurückzuführen. Cantourage steuert hier mit einer forcierten
Premium-Strategie gegen, um die Rohmarge strukturell zu schützen. Die
geplante Expansion in neue Märkte wie Frankreich, Spanien und Italien sowie
der Ausbau der Telemedizin-Plattformen sollen künftig dazu beitragen, die
Abhängigkeit von der Preisdynamik im deutschen Massenmarkt weiter zu
verringern.

Solide Finanzlage als Fundament: Trotz des im Vorjahresvergleich schwächeren
Cashflows bleibt die Bilanz mit einer Net-Cash-Position von 8,8 Mio. EUR
solide. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, das Asset-light-Modell ohne
kurzfristigen Finanzierungsdruck weiter zu skalieren.

Fazit: Die vorläufigen Zahlen bestätigen den von uns skizzierten
Expansionskurs. Cantourage festigt seine Position als paneuropäischer Player
und beweist Resilienz gegenüber Marktschwankungen im deutschen Kernmarkt. Da
die Zahlen im Rahmen der Erwartungen liegen und die langfristige
Investmentstory (Skalierbarkeit, IFRS-Umstellung als 'Ergebnisturbo',
Asset-light-Modell) intakt ist, sehen wir derzeit keinen Anpassungsbedarf
bei unseren Schätzungen für 2026 ff.. Besonders deutlich wird die
Unterbewertung beim Blick auf das EV/Umsatz-Verhältnis 2026e von lediglich
0,7x - ein Niveau, das für ein wachstumsstarkes Plattform-Unternehmen aus
unserer Sicht als günstig einzustufen ist. Wir bestätigen unser
'Kaufen'-Votum und erhöhen das Kursziel auf 9,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8c9428710037d8899bb6770684cbec11

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=7c811e47-4d3e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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