Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. - von GBC AG

11.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc.

     Unternehmen:               Desert Gold Ventures Inc.
     ISIN:                      CA25039N4084

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  0.59 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Desert Gold schreitet bei Barani East vom Entwicklungsplan in die
Umsetzungsphase voran

Das Update zur Barani Schwerkraftanlage stärkt den Investment Case deutlich,
da es konkrete Fortschritte auf dem Weg zur ersten Goldproduktion bei Barani
East zeigt. Desert Gold ist über Planung und Mobilisierung hinausgegangen
und befindet sich nun in aktiven vorbereitenden Arbeiten. Rund 52.000
Quadratmeter wurden in den Bereichen Prozessanlage, Werkstatt und
Haldenflächen bereits geräumt. Die Vermessungskontrolle wurde eingerichtet,
erste Fundamentaushubarbeiten haben begonnen, und unterstützende
Infrastruktur wie Einzäunung, Zugangskontrolle und die Vorbereitung
ergänzender Stahlkomponenten schreitet voran.

Besonders ermutigend ist das Update zur Verarbeitungsanlage. Die technische
Abnahme der 200 Tonnen pro Tag Schwerkraftanlage, des Ersatzteilbestands für
sechs Monate und des 650 kVA Generators wurde zwischen dem 25. März und dem
3. April 2026 in China abgeschlossen. Vertreter von Desert Gold sowie
unabhängige Ingenieure bestätigten, dass die Ausrüstung den vertraglichen
Spezifikationen entspricht, und gaben sie für den Versand frei. Sechs
Container mit der Anlage und dem Generator wurden zum 26. April von Shekou
und Qingdao aus verschifft. Die Lieferung nach Dakar wird bis Mitte Juni
erwartet, die Ankunft am Standort bis Ende Juni, und die Inbetriebnahme ist
für Mitte Juli 2026 vorgesehen. Vereinfacht gesagt ist die wichtigste
Ausrüstung damit nicht mehr theoretisch oder lediglich bestellt. Sie wurde
geprüft, abgenommen und verschifft.

Der überarbeitete Zeitplan liegt leicht hinter der früheren Annahme eines
Produktionsstarts Mitte Juni, das Update bleibt jedoch positiv, da die
Sichtbarkeit der Umsetzung deutlich gestiegen ist. Eine moderate
logistikbedingte Verzögerung ist wesentlich weniger problematisch als
Unsicherheit darüber, ob die Anlage existiert, ob sie die Spezifikationen
erfüllt oder ob sie verschifft werden kann. Das Unternehmen hat nun eine
klarere Abfolge kommuniziert: Ankunft der Ausrüstung in Dakar, Lieferung zum
Standort, Installation und Inbetriebnahme.

Die Wassererschließung ist ein weiterer wichtiger Faktor zur
Risikoreduzierung. Das Unternehmen hat ein geophysikalisches
Zielerfassungsprogramm über 15 Messlinien abgeschlossen, 13 priorisierte
Bohrziele identifiziert und mit der Bohrung des ersten Bohrlochs begonnen.
Dabei wurden günstige hydrogeologische Bedingungen in einer Tiefe zwischen
60 und 90 Metern interpretiert. Wasser ist entscheidend, da selbst eine
kleine Verarbeitungsanlage eine zuverlässige Versorgung benötigt, um
kontinuierlich betrieben werden zu können. Ist die Wasserverfügbarkeit
unzureichend, kann der Durchsatz eingeschränkt werden, die Gewinnungsraten
können leiden, und operative Stillstandszeiten können zunehmen. Der
Fortschritt ist daher bedeutsam, auch wenn nachhaltige Durchflussraten und
Wasserqualität noch bestätigt werden müssen, bevor dieses Risiko weitgehend
als reduziert gelten kann.

Das Update zur Schwerkraftanlage unterstützt zudem die Bewertungslogik
hinter Barani East. Der bisherige Entwicklungsfall maß dem stufenweisen
Konzept der Schwerkraftanlage erheblichen Wert bei, da es einen
vergleichsweise kapitalarmen Weg zur ersten Produktion und zu potenziell
intern generiertem Cashflow eröffnet. Für ein Junior Unternehmen ist dies
wichtig: Intern generierter Cashflow kann die Abhängigkeit von wiederholten
Eigenkapitalfinanzierungen verringern, die für bestehende Aktionäre häufig
verwässernd wirken. Wenn Barani East erfolgreich in Betrieb genommen wird
und wie geplant hochfährt, könnte Desert Gold in eine stärkere Position
gelangen, in der das Unternehmen größere Teile seiner Explorations und
Entwicklungspipeline aus operativem Cashflow statt über den Kapitalmarkt
finanzieren kann.

Das 4.250 Meter umfassende Phase 1 RC Bohrprogramm ergänzt die Story um eine
sinnvolle zweite Ebene, ist jedoch eher ein mittelfristiger Upside Treiber.
Das Programm zielt auf Koussili, Gourbassi West North, Mogoyafara South,
Barani Gap und Kolon Soa ab. Ziel ist es, bekannte Mineralisierung zu
erweitern, Ausdehnungen zu testen und das ressourcenbezogene Wachstum im
Umfeld der geplanten Barani East Oxidoperation voranzutreiben. Der
wichtigste Punkt ist, dass die Bohrungen zusätzliches oberflächennahes
Oxidmaterial in der Nähe bestehender oder geplanter Infrastruktur
identifizieren könnten. Im Erfolgsfall könnte dies die künftige Flexibilität
der Minenlaufzeit verbessern und das auf Barani ausgerichtete
Entwicklungskonzept robuster machen.

Barani Gap und Kolon Soa sind dabei die unmittelbar relevantesten Ziele, da
sie sich potenziell zu nahe gelegenen oder per Lkw erreichbaren
Beschickungsquellen entwickeln könnten. Gourbassi West North und Mogoyafara
South stützen das breitere Größenargument der SMSZ, da beide bereits über
Ressourcenkontext verfügen und nun auf Erweiterungen getestet werden.
Koussili ergänzt das Potenzial für eine Korridorerweiterung nördlich von
Gourbassi West North. Insgesamt hält das Bohrprogramm die breitere
Wachstumsperspektive der SMSZ lebendig, ohne vom kurzfristigen
Produktionsfokus abzulenken.

Insgesamt ist der kombinierte Nachrichtenfluss positiv und erhöht das
Vertrauen in den Investment Case. Barani East bewegt sich sichtbar in
Richtung Installation und Inbetriebnahme, mit abgenommener und verschiffter
Ausrüstung, laufenden Standortarbeiten und einem bestätigten Ziel für die
Inbetriebnahme Mitte Juli. Gleichzeitig bietet das SMSZ-Bohrprogramm
zusätzliches Potenzial für Ressourcenwachstum und eine längere
Minenlaufzeit. Die nächsten wichtigen Meilensteine sind die Bestätigung der
Wasserversorgung, die Ankunft der Ausrüstung am Standort, Installation,
Inbetriebnahme, erste Goldproduktion und Bohrergebnisse. Werden diese
Meilensteine erreicht, dürfte es zunehmend schwieriger werden, Desert Gold
als reinen Explorer zu bewerten. Stattdessen wird das Unternehmen
glaubwürdiger als angehender Produzent mit bedeutender Option auf
Ressourcenwachstum wahrgenommen. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung
und unser Kursziel von 0,93 CAD je Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6c33e79b85a7de24170db141fe8ad300

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 07.05.2026 (9:45 Uhr)
Erste Weitergabe: 11.05.2026 (8:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=706f5eab-4a2a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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