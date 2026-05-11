Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG

11.05.2026 / 09:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG

     Unternehmen:               EDAG Engineering Group AG
     ISIN:                      CH0303692047

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.05.2026
     Kursziel:                  7,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1: Positive EBIT-Entwicklung trotz schwachem Marktumfeld - Non-Automotive
gewinnt weiter an Bedeutung

EDAG hat vergangene Woche den Bericht zum Auftaktquartal veröffentlicht.
Während das weiterhin schwache Marktumfeld im Automotive-Bereich zu einem
deutlichen Umsatzrückgang führte, zeigte sich auf Ergebnisseite eine erste
Stabilisierung infolge der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen. Positiv
hervorzuheben ist zudem die weiterhin hohe Dynamik in den Bereichen Defence
und Industry, deren Umsatzanteil mittlerweile auf rund 14% angestiegen ist
und die damit zunehmend zur Stabilisierung des Geschäftsmodells beitragen.

[Tabelle]

Schwache Mobility-Nachfrage belastet Umsatzentwicklung weiterhin: Die
Umsatzentwicklung blieb im ersten Quartal erwartungsgemäß schwach (-10,8%
yoy) und war weiterhin maßgeblich durch die zurückhaltende
Investitionsbereitschaft der Automotive OEMs geprägt. Insbesondere im
Mobility-Bereich belasteten verzögerte Investitionsentscheidungen in
Kombination mit einer weiterhin unterdurchschnittlichen Auslastung die
Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus erhöht sich der Anteil der Projekte in
Best-Cost-Countries (u.a. Indien), was sich negativ auf den Umsatz pro
Arbeitskraft auswirkt, während die Mitarbeiterzahl in Deutschland erneut
prozentual zweistellig reduziert wurde. Positiv hervorzuheben ist hingegen
die Entwicklung außerhalb des klassischen Automotive-Geschäfts. Der
Defence-Bereich konnte den Umsatz laut Management um rund 90% yoy steigern.
Auch das Industry-Segment entwickelte sich stabil, wenngleich die Nachfrage
im Bereich Production Solutions aufgrund zurückhaltender Investitionen bei
Anlagenbauprojekten weiterhin gedämpft blieb. Insgesamt deuten die Aussagen
des Managements auf erste Stabilisierungstendenzen hin, kurzfristige
Unsicherheiten im Mobility-Bereich dürften jedoch zunächst bestehen bleiben.

Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung - Margenentwicklung überrascht
positiv: Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs konnte EDAG das EBIT auf 1,9
Mio. EUR steigern, was einer EBIT-Marge von 1,1% entspricht (+0,2PP yoy) und
damit oberhalb des Vorjahresniveaus liegt. Dies unterstreicht aus unserer
Sicht die Wirksamkeit der in den vergangenen Quartalen eingeleiteten
Restrukturierungsmaßnahmen. Insbesondere die Reduktion der
Personalkapazitäten in Deutschland sowie die zunehmende Verlagerung von
Entwicklungsumfängen in kostengünstigere Regionen dürften bereits erste
positive Effekte auf die Kostenstruktur entfaltet haben. Die EBIT-Marge
liegt bereits nach Q1 oberhalb unserer Gesamtjahresprognose (MONe: 0,8%),
sodass sich bei einer Bestätigung dieses Trends im zweiten Quartal
Aufwärtspotenzial für unsere Ergebnisschätzungen ergibt.

Fazit: EDAG liefert mit den Q1-Zahlen erste Anzeichen einer operativen
Stabilisierung in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld. Während das
klassische Automotive-Geschäft kurzfristig durch schwache
Investitionsbereitschaft und Projektverschiebungen belastet bleibt, gewinnen
die Bereiche Defence und Industry zunehmend an Bedeutung. Wir bestätigen
unsere Kaufempfehlung bei konstantem Kursziel von 7,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4c927df04a3ab3d8c6278275381577bb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=b02d5731-4d0b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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