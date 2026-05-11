Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Exasol AG - von Montega AG

11.05.2026 / 09:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Exasol AG

     Unternehmen:               Exasol AG
     ISIN:                      DE000A0LR9G9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.05.2026
     Kursziel:                  3,60 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q1: ARR-Wachstumserwartung für das zweite Halbjahr bestätigt

Exasol hat kürzlich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt, die sich
insgesamt im Rahmen der Erwartungen befanden. Die Guidance wurde für alle
KPIs bestätigt.

[Tabelle]

Stabilisierung mit Wachstumspotenzial in H2: Der Annual Recurring Revenue
zeigte sich im Auftaktquartal mit 37,8 Mio. EUR (-1,5% qoq) weitgehend
stabil. Der ARR-Churn durch Downselling und Kundenverluste findet
vertragsbedingt verstärkt in der ersten Jahreshälfte statt und konnte im
Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert werden (1,1 Mio. EUR; Vj.: 3,2 Mio.
EUR). Das Neugeschäft verlief hingegen noch etwas schleppend. So verzögerte
sich insbesondere das Upselling bei Bestandskunden, da die Erweiterung der
Datenkapazitäten neben der Exasol-Software auch Investitionen der Kunden in
Hardware-Infrastruktur erfordert. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen für
die Hardware agierten viele Kunden zurückhaltend. Der weiter ungebremste
Anstieg der zu verwaltenden Datenmengen dürfte den Ausbau der Kapazitäten
jedoch zunehmend erforderlich machen und Abschlüsse im weiteren
Jahresverlauf ermöglichen. Positiv entwickelte sich das Neukundengeschäft
mit sechs neu gewonnenen Kunden, deren initiales ARR-Volumen mit 0,1 Mio.
EUR jedoch noch vergleichsweise gering ausfällt. Diese Kunden wechseln meist
von bestehenden Systemen und verfügen bereits über die notwendige
Infrastruktur, wodurch hier diese Investitionshürde entfällt. Ein aktuelles
Beispiel für kurzfristig mögliches Neugeschäft untermauert Exasols
Positionierung im Bereich Sovereign AI: Ein großes US-Healthcare-Unternehmen
durchläuft aktuell eine bezahlte Proof-of-Concept-Phase für einen
KI-Anwendungsfall, wobei der Abschluss eines anschließenden Lizenzvertrags
bereits im laufenden Q2 erwartet wird

Stabile wiederkehrende Umsätze: Das Vorjahresquartal war durch
außerordentlich hohe Hardware-Umsätze i.H.v. 2,9 Mio. EUR mit entsprechenden
Deckungsbeiträgen geprägt, wodurch Top- und Bottom-Line im Jahresvergleich
deutlich zurückgingen. Die wiederkehrenden Umsätze lagen mit 9,5 Mio. EUR
jedoch auf dem Niveau der Vorjahresperiode. Das EBITDA fiel mit 0,4 Mio. EUR
(Vj.: 1,2 Mio. EUR) etwas niedriger als erwartet aus, da ein
überproportional hoher Anteil der Marketingausgaben bereits im Q1 anfiel und
zu der wachsenden Pipeline beitrug.

Fazit: Die positiven Aussagen des Managements bezüglich der
Neugeschäfts-Pipeline erhöhen unsere Konfidenz für ein spürbares
ARR-Wachstum im zweiten Halbjahr. Dies betrachten wir als essenziellen
Bestandteil des Investment Cases, um im Folgejahr wieder nachhaltiges
Umsatz- und Ergebniswachstum verzeichnen zu können. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung und das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2f9f027ff215bead4c75710a956f0412

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=b644bfab-4d02-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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