Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH 11.05.2026 / 14:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 11.05.2026 Kursziel: 2,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,30 auf EUR 2,70. Zusammenfassung: Die jüngst im deutschen Bundestag geschlossene Einführung einer Quote für grünen Wasserstoff und seine Derivate im Verkehrsbereich ist eine sehr gute Nachricht für H2APEX. Die Quote steigt bis 2040 auf 10% an und dürfte dann einer gesicherten Nachfrage nach grünem Wasserstoff von ca. 600.000 t bis 800.000 t entsprechen, wofür eine Elektrolysekapazität von ca. 6 GW - 8 GW nötig wäre. Ende 2025 lag die deutsche Elektrolysekapazität bei unter 200 MW. H2APEX entwickelt mehrere 100 MW Elektrolyseprojekte in Lubmin an der Ostseeküste. Diesen Standort halten wir für den wohl besten in Deutschland. Wir gehen davon aus, dass der Abschluss von verbindlichen Wasserstoffabnahmeverträgen und die Finanzierung der Großprojekte jetzt wesentlich einfacher für H2APEX werden wird. Wir rechnen im zweiten Halbjahr mit der finalen Investitionsentscheidung für das erste 100 MW Elektrolyseprojekt, das H2APEX mehrheitlich an Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) verkauft hat. Der Finanzmarkt hat die substanzielle regulatorische Verbesserung und ihre sehr positiven Auswirkungen für H2APEX bisher nur unzureichend gewürdigt. Umsatz und Verlust im Jahr 2025 lagen ungefähr im Rahmen unserer Erwartungen. Die Umsatzguidance für 2026 (EUR14 Mio. - EUR16 Mio.) liegt unter unserer bisherigen Schätzung von EUR20,8 Mio. Wir haben unsere Prognosen und das DCF-Modell nach der Veröffentlichung des Jahresberichts überarbeitet. Das neue Kursziel lautet EUR2,70 (bisher: EUR3,30). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 166%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8d8712070805d13b27fb3d4b4510b996 Kontakt für Rückfragen: Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=90ccf9d5-4d33-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2325230 11.05.2026 CET/CEST °