Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH

11.05.2026 / 14:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA

     Unternehmen:               H2APEX Group SCA
     ISIN:                      LU0472835155

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      11.05.2026
     Kursziel:                  2,70 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA
(ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,30 auf EUR
2,70.

Zusammenfassung:
Die jüngst im deutschen Bundestag geschlossene Einführung einer Quote für
grünen Wasserstoff und seine Derivate im Verkehrsbereich ist eine sehr gute
Nachricht für H2APEX. Die Quote steigt bis 2040 auf 10% an und dürfte dann
einer gesicherten Nachfrage nach grünem Wasserstoff von ca. 600.000 t bis
800.000 t entsprechen, wofür eine Elektrolysekapazität von ca. 6 GW - 8 GW
nötig wäre. Ende 2025 lag die deutsche Elektrolysekapazität bei unter 200
MW. H2APEX entwickelt mehrere 100 MW Elektrolyseprojekte in Lubmin an der
Ostseeküste. Diesen Standort halten wir für den wohl besten in Deutschland.
Wir gehen davon aus, dass der Abschluss von verbindlichen
Wasserstoffabnahmeverträgen und die Finanzierung der Großprojekte jetzt
wesentlich einfacher für H2APEX werden wird. Wir rechnen im zweiten Halbjahr
mit der finalen Investitionsentscheidung für das erste 100 MW
Elektrolyseprojekt, das H2APEX mehrheitlich an Copenhagen Infrastructure
Partners (CIP) verkauft hat. Der Finanzmarkt hat die substanzielle
regulatorische Verbesserung und ihre sehr positiven Auswirkungen für H2APEX
bisher nur unzureichend gewürdigt. Umsatz und Verlust im Jahr 2025 lagen
ungefähr im Rahmen unserer Erwartungen. Die Umsatzguidance für 2026 (EUR14
Mio. - EUR16 Mio.) liegt unter unserer bisherigen Schätzung von EUR20,8 Mio. Wir
haben unsere Prognosen und das DCF-Modell nach der Veröffentlichung des
Jahresberichts überarbeitet. Das neue Kursziel lautet EUR2,70 (bisher: EUR3,30).
Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 166%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8d8712070805d13b27fb3d4b4510b996

Kontakt für Rückfragen:
Kontakt für Rückfragen
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=90ccf9d5-4d33-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2325230 11.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
H2APEX Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen