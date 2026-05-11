Original-Research: Marinomed Biotech AG (von GBC AG): GBC-Management-Interview

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Original-Research: Marinomed Biotech AG - von GBC AG

11.05.2026 / 09:30 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Marinomed Biotech AG

     Unternehmen:              Marinomed Biotech AG
     ISIN:                     ATMARINOMED6

     Anlass der Studie:        Management-Interview
     Empfehlung:               GBC-Management-Interview
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Matthias Greiffenberger

"Wir haben die nächsten operativen Meilensteine klar im Blick"

Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) hat zuletzt wichtige Weichen
für die weitere Entwicklung gestellt: Die Kapitalmaßnahme wurde erfolgreich
abgeschlossen, parallel treibt das Unternehmen die Partnering-Prozesse für
Budesolv und Tacrosolv voran und hat zusätzlich den strategischen Einstieg
in den Bereich Rezepturarzneimittel auf Basis der Marinosolv®-Technologie
angekündigt. Unser Analyst Matthias Greiffenberger sprach mit Marinomed-CEO
Andreas Grassauer über die aktuelle operative Lage, die Bedeutung der
Finanzierung und die nächsten Werttreiber des Unternehmens.

GBC AG: Herr Dr. Grassauer, Marinomed hat zuletzt eine Kapitalmaßnahme
erfolgreich abgeschlossen. Gleichzeitig war die Aktie zuletzt deutlich unter
Druck. Wie ordnen Sie die aktuelle Situation aus operativer Sicht ein?

Andreas Graussauer: Kurzfristige Kursbewegungen können wir nicht
kommentieren. Wichtig ist aus unserer Sicht aber: Operativ hat sich unsere
Ausgangslage durch die jüngsten Schritte verbessert. Wir haben die
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und damit einen wichtigen Beitrag
zur Finanzierung der nächsten Meilensteine geleistet. Das stärkt nicht nur
unsere Liquiditätsbasis, sondern auch unsere Position in laufenden
Partnering-Gesprächen.

Unser Fokus bleibt klar: Wir wollen den Wert unserer Marinosolv®-Technologie
über mehrere kommerziellen Wege heben - insbesondere über Budesolv,
Tacrosolv und nun zusätzlich über das neue Geschäftsfeld
Rezepturarzneimittel. Wir sehen daher keine operative Entwicklung, die
unsere Strategie grundsätzlich infrage stellt. Im Gegenteil: Die
Finanzierung, die fortgeschrittenen Gespräche mit potenziellen Partnern und
die neue kurzfristige Umsatzoption im Rezepturbereich geben uns eine
deutlich bessere Grundlage für die kommenden Monate.

GBC AG: Was bedeutet die abgeschlossene Kapitalmaßnahme konkret für
Marinomed? Reicht die Finanzierung aus, um die nächsten Schritte umzusetzen?

Andreas Graussauer: Ja, die Kapitalmaßnahme war für uns ein sehr wichtiger
und richtiger Brückenschritt. Wir konnten rund 2,23 Mio. Euro brutto
einwerben und damit unser Mindestziel von 2 Mio. Euro übertreffen. Das ist
aus unserer Sicht ein klares positives Signal und gibt uns zusätzlichen
Handlungsspielraum für die Umsetzung der nächsten operativen und
strategischen Schritte.

Die Mittel helfen uns, die Zeit bis zu möglichen Partnering-, Service- und
Meilensteinzahlungen zu überbrücken. Besonders wichtig ist dabei, dass wir
in Verhandlungen über hochwertige Assets wie Budesolv und Tacrosolv nicht
aus einer kurzfristigen Finanzierungsschwäche heraus agieren müssen. Die
Kapitalmaßnahme stärkt daher unsere Verhandlungsposition und unterstützt uns
dabei, den Wert unserer Produktkandidaten bestmöglich zu realisieren.

GBC AG: Budesolv ist eines der wichtigsten Assets von Marinomed. Wo steht
das Projekt aktuell und welche Meilensteine sind hier entscheidend?

Andreas Graussauer: Budesolv bleibt einer unserer zentralen Werttreiber. Es
handelt sich um einen post-Phase-3-Produktkandidaten auf Basis unserer
Marinosolv®-Technologie. Der wesentliche Vorteil liegt darin, dass Budesolv
den Wirkstoff Budesonid vollständig solubilisiert und dadurch eine
verbesserte Bioverfügbarkeit sowie einen schnelleren Wirkeintritt
ermöglicht. In der klinischen Entwicklung konnten wir zeigen, dass Budesolv
nach der ersten Anwendung eine schnelle Symptomlinderung bei allergischer
Rhinitis erzielen kann.

Strategisch verfolgen wir zwei parallele Wege: Einerseits arbeiten wir an
der Einreichung in der Schweiz, die als Referenzmarkt für weitere Länder
dienen kann. Andererseits führen wir Partnering-Gespräche für Europa, Asien,
MENA, die USA und weitere Regionen. Aus unserer Sicht ist Budesolv ein sehr
differenziertes Produkt in einem großen Markt, weil es bekannte Wirkstoffe
mit einer verbesserten Darreichungsform und klaren Patientenvorteilen
verbindet.

GBC AG: Neben Budesolv steht auch Tacrosolv im Fokus. Welche Bedeutung hat
dieses Programm für Marinomed?

Andreas Graussauer: Tacrosolv ist unser zweites wichtiges
Marinosolv®-basiertes
Entwicklungsprogramm und adressiert ophthalmologische
Entzündungsindikationen. Das Produkt basiert auf Tacrolimus, einem sehr
wirksamen, aber schwer löslichen Wirkstoff. Durch Marinosolv® können wir
Tacrolimus vollständig solubilisieren und damit eine ophthalmische
Formulierung mit sehr niedriger Dosierung ermöglichen.

Wir sehen hier ein attraktives Potenzial, insbesondere weil es in der
Augenheilkunde weiterhin einen hohen Bedarf an wirksamen, gut verträglichen
und steroid-sparenden Therapien gibt. Tacrosolv befindet sich in
Partnering-Gesprächen, und unser Ziel ist es, die weitere klinische
Entwicklung gemeinsam mit einem geeigneten Partner voranzutreiben. Damit
bleibt Tacrosolv ein wesentlicher Bestandteil unserer
Wertschöpfungsstrategie.

GBC AG: Marinomed hat zusätzlich den Einstieg in Rezepturarzneimittel
angekündigt. Warum ist dieses neue Geschäftsfeld strategisch wichtig?

Andreas Graussauer: Der Einstieg in den Bereich Rezepturarzneimittel ist für
uns strategisch sehr sinnvoll, weil wir damit unsere Marinosolv®-Technologie
in ein zusätzliches, kurzfristiger monetarisierbares Geschäftsmodell
überführen können. Rezepturarzneimittel werden individuell für Patienten
hergestellt, etwa wenn Standardprodukte nicht geeignet, nicht verfügbar oder
nicht ausreichend flexibel dosierbar sind.

Mit Marinosolv® können wir Apotheken und spezialisierten Partnern
standardisierte, reproduzierbare und technologisch anspruchsvolle
Formulierungslösungen anbieten - insbesondere bei schwer löslichen
Wirkstoffen. Erste Umsätze erwarten wir für das vierte Quartal 2026
beziehungsweise Anfang 2027. Unser Ziel ist es, dieses Servicegeschäft so
auszubauen, dass es künftig einen wesentlichen Beitrag zur Deckung unserer
laufenden Betriebskosten leisten kann.

Für Marinomed ist das ein wichtiger Schritt: Wir bleiben ein
technologiegetriebenes Biotech-Unternehmen, schaffen aber zusätzlich einen
kommerziellen Weg mit kürzerem Zeithorizont. Das reduziert die Abhängigkeit
von einzelnen großen Partnering- oder Meilensteinereignissen und macht unser
Geschäftsmodell robuster.

GBC AG: Vielen Dank für das Interview.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=67c588242aebc73d442d29d2dee9696a

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum der Fertigstellung: 11.05.2026 (08:29 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 11.05.2026 (09:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ad636e3b-4d04-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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