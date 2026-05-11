Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG 11.05.2026 / 11:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG Unternehmen: Österreichische Post AG ISIN: AT0000APOST4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.05.2026 Kursziel: 38,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Q1-Zahlen bestätigen 'Ergebnis-Gap' - Fokus liegt auf H2-Beschleunigung Die Österreichische Post hat am 8. Mai 2026 ihre Ergebnisse für Q1 vorgelegt und damit den von uns im Vorfeld antizipierten verhaltenen Jahresstart bestätigt. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds in den Kernmärkten präsentiert sich das Unternehmen operativ resilient. Während das berichtete Nettoergebnis durch Sondereffekte in der Türkei optisch belastet wurde, bleibt die fundamentale Investmentstory einer stabilen Cashflow-Generierung und einer attraktiven Dividendenpolitik u.E. intakt. [Tabelle] Mit einem Konzernumsatz von 770,7 Mio. EUR (+0,9% yoy) übertraf das Unternehmen unsere Schätzung (768 Mio. EUR) leicht, wobei die anhaltende Dynamik im E-Commerce (+6,9% yoy) die strukturellen Rückgänge im Briefsegment (-7,6% yoy) kompensieren konnte. Operativ überzeugte vor allem der Kernmarkt Österreich mit einem Volumenwachstum von 10%, während regulatorische Verschärfungen im Türkeigeschäft (Aufhebung der Zollfreigrenze für Asien-Importe) die dortigen Skaleneffekte temporär dämpften. Das operative EBIT lag mit 36,8 Mio. EUR (Vj. 48,4 Mio. EUR) beinahe punktgenau auf dem Niveau unserer Prognose (37,0 Mio. EUR). Die Ergebnisentwicklung reflektiert im Wesentlichen drei Faktoren: Den Wegfall hochmargiger Provisions- und Lizenzerträge aus der beendeten Telekom-Vertriebskooperation (ca. 7 Mio. EUR) sowie einen anhaltenden Margendruck im wettbewerbsintensiven osteuropäischen Paketmarkt. Das optisch schwache Periodenergebnis von 15,3 Mio. EUR (Vj. 39,6 Mio. EUR) ist maßgeblich auf einen negativen Bewertungseffekt der Aras Kargo Put-Option in Höhe von -8,4 Mio. EUR zurückzuführen (Vj. +4,4 Mio. EUR). Da dieser Effekt rein währungs- und inflationsbedingt ist und keine Zahlungswirksamkeit entfaltet, bleibt die operative Cashflow-Stärke des Konzerns hiervon unberührt. Ausblick: Die Jahresziele wurden bestätigt, womit das Szenario einer zweigeteilten Ergebnisentwicklung das zentrale Narrativ bleibt. Mit dem Turnaround der bank99 (EBIT Q1: 2,6 Mio. EUR), der vollen Konsolidierung der Akquisition euShipments.com (ab 06. März 2026) sowie anstehenden Preisanpassungen im Postbereich verfügt der Konzern über die notwendigen Hebel, um die Guidance eines stabilen Jahres-EBITs zu erreichen. Fazit: Die Österreichische Post liefert ein 'In-Line'-Quartal ab, das die Annahme einer weitgehend stabilen Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr untermauert. Während die solide Bilanzstruktur (0,3x Net Debt/EBITDA) die fundamentale Stabilität des Konzerns unterstreicht, sollte die erwartete operative Beschleunigung in der saisonal stärkeren zweiten Jahreshälfte dazu beitragen, das aktuelle Ergebnis-Gap sukzessive zu schließen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=711536974cf74fd58db9b7fac98d2f13 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=39865c4b-4d1a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2325076 11.05.2026 CET/CEST °