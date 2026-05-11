Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

11.05.2026 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.05.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q1-Zahlen bestätigen 'Ergebnis-Gap' - Fokus liegt auf H2-Beschleunigung

Die Österreichische Post hat am 8. Mai 2026 ihre Ergebnisse für Q1 vorgelegt
und damit den von uns im Vorfeld antizipierten verhaltenen Jahresstart
bestätigt. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds
in den Kernmärkten präsentiert sich das Unternehmen operativ resilient.
Während das berichtete Nettoergebnis durch Sondereffekte in der Türkei
optisch belastet wurde, bleibt die fundamentale Investmentstory einer
stabilen Cashflow-Generierung und einer attraktiven Dividendenpolitik u.E.
intakt.

[Tabelle]

Mit einem Konzernumsatz von 770,7 Mio. EUR (+0,9% yoy) übertraf das
Unternehmen unsere Schätzung (768 Mio. EUR) leicht, wobei die anhaltende
Dynamik im E-Commerce (+6,9% yoy) die strukturellen Rückgänge im
Briefsegment (-7,6% yoy) kompensieren konnte. Operativ überzeugte vor allem
der Kernmarkt Österreich mit einem Volumenwachstum von 10%, während
regulatorische Verschärfungen im Türkeigeschäft (Aufhebung der
Zollfreigrenze für Asien-Importe) die dortigen Skaleneffekte temporär
dämpften. Das operative EBIT lag mit 36,8 Mio. EUR (Vj. 48,4 Mio. EUR)
beinahe punktgenau auf dem Niveau unserer Prognose (37,0 Mio. EUR). Die
Ergebnisentwicklung reflektiert im Wesentlichen drei Faktoren: Den Wegfall
hochmargiger Provisions- und Lizenzerträge aus der beendeten
Telekom-Vertriebskooperation (ca. 7 Mio. EUR) sowie einen anhaltenden
Margendruck im wettbewerbsintensiven osteuropäischen Paketmarkt. Das optisch
schwache Periodenergebnis von 15,3 Mio. EUR (Vj. 39,6 Mio. EUR) ist
maßgeblich auf einen negativen Bewertungseffekt der Aras Kargo Put-Option in
Höhe von -8,4 Mio. EUR zurückzuführen (Vj. +4,4 Mio. EUR). Da dieser Effekt
rein währungs- und inflationsbedingt ist und keine Zahlungswirksamkeit
entfaltet, bleibt die operative Cashflow-Stärke des Konzerns hiervon
unberührt.

Ausblick: Die Jahresziele wurden bestätigt, womit das Szenario einer
zweigeteilten Ergebnisentwicklung das zentrale Narrativ bleibt. Mit dem
Turnaround der bank99 (EBIT Q1: 2,6 Mio. EUR), der vollen Konsolidierung der
Akquisition euShipments.com (ab 06. März 2026) sowie anstehenden
Preisanpassungen im Postbereich verfügt der Konzern über die notwendigen
Hebel, um die Guidance eines stabilen Jahres-EBITs zu erreichen.

Fazit: Die Österreichische Post liefert ein 'In-Line'-Quartal ab, das die
Annahme einer weitgehend stabilen Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr
untermauert. Während die solide Bilanzstruktur (0,3x Net Debt/EBITDA) die
fundamentale Stabilität des Konzerns unterstreicht, sollte die erwartete
operative Beschleunigung in der saisonal stärkeren zweiten Jahreshälfte dazu
beitragen, das aktuelle Ergebnis-Gap sukzessive zu schließen. Wir bestätigen
unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=711536974cf74fd58db9b7fac98d2f13

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=39865c4b-4d1a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2325076 11.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Österreichische Post

Das könnte dich auch interessieren

Marineschiffbauer
TKMS präsentiert heute Zahlen nach Rekordjahrheute, 03:49 Uhr · dpa-AFX
TKMS präsentiert heute Zahlen nach Rekordjahr
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen