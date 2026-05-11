Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG

11.05.2026 / 10:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG

     Unternehmen:               PVA TePla AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.05.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR (zuvor: 42,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1: Rekordauftragseingang überstrahlt verhaltene Entwicklung im
Auftaktquartal

PVA TePla hat vergangene Woche die Zahlen für das erste Quartal 2026
veröffentlicht und dabei insbesondere auftragsseitig positiv überrascht.
Während Umsatz und Ergebnis unterhalb unserer Erwartungen lagen, erreichte
der Auftragseingang mit 121,6 Mio. EUR den zweithöchsten Quartalswert der
Unternehmensgeschichte und lag damit deutlich über unserer Prognose von rund
100 Mio. EUR.

[Tabelle]

Schwache Profitabilität durch Unterauslastung und Restrukturierung belastet:
Der Umsatz lag mit 54,9 Mio. EUR leicht unter unserer Erwartung und ging um
6,6% yoy zurück. Hauptursache war insbesondere die weiterhin niedrige
Auslastung im Segment Material Solutions, dessen Umsatz um 24% yoy auf 31,9
Mio. EUR sank. Das EBITDA fiel mit 1,4 Mio. EUR deutlich schwächer aus als
von uns erwartet. Neben der geringeren Auslastung belasteten vor allem die
2025 angekündigten Investitionen in den Ausbau der Organisation. Hinzu kamen
einmalige Restrukturierungsaufwendungen von 1,3 Mio. EUR. Entsprechend
reduzierte sich die Konzern-EBITDA-Marge deutlich auf 2,5% (Q1 2025: 13,9%).
Trotz der schwachen Ist-Zahlen wird die operative Entwicklung aktuell klar
vom außergewöhnlich starken Auftragseingang (121,6 Mio. EUR) überlagert, der
die mittelfristige Wachstumsstory weiter untermauert.

Metrology mit starkem Wachstum und Rekordauftragseingang: Besonders
hervorzuheben ist erneut die Entwicklung im Segment Metrology. Der Umsatz
stieg hier deutlich um 38,2% yoy auf 23,0 Mio. EUR, während sich der
Auftragseingang mit 62,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr nahezu
verdreifachte. Treiber waren u.a. Aufträge im Zusammenhang mit
HBM-Anwendungen für KI-Datenzentren. Trotz der starken Umsatzentwicklung
ging die EBITDA-Marge im Segment deutlich auf 9,5% zurück (Q1 2025: 20,5%).
Hintergrund ist der bereits in den vergangenen Quartalen adressierte Ausbau
der Organisation in den Bereichen Vertrieb, Service und F&E, dessen
Kostenanstieg die Umsatzentwicklung derzeit noch überkompensiert sowie
One-Off-Effekte aus einer Standortrestrukturierung (1,3 Mio. EUR).

Prognosen erneut angehoben: Angesichts des nochmals stärkeren
Auftragseingangs in beiden Segmenten heben wir unsere Prognosen erneut an.
Während die Anpassungen für 2026 aufgrund der langen Projektlaufzeiten noch
moderat ausfallen, erhöhen wir insbesondere unsere Erwartungen für 2027ff.,
da ein wachsender Teil der jüngsten Orders erst ab diesem Zeitraum
umsatzwirksam wird. Gleichzeitig dämpfte das Management kurzfristig zu hohe
Erwartungen und stellte für Q2 2026 eine Normalisierung des Auftragseingangs
im Segment Metrology auf rund 30 Mio. EUR in Aussicht. Eine erneute
Beschleunigung erscheine erst ab Q4 realistisch.

Fazit: PVA TePla hat mit dem sehr starken Auftragseingang ein positives
Signal für die strukturell hohe Nachfrage nach den eigenen Technologien
gesetzt. Die aktuell noch schwache Profitabilität ist primär auf
Vorleistungen für zukünftiges Wachstum sowie temporäre Unterauslastung
zurückzuführen. Mit Blick auf die zunehmende Visibilität ab 2027 bleibt die
Investmentstory aus unserer Sicht voll intakt, sodass wir unsere
Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 46,00 EUR bekräftigen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e2ae9ee66b5f6ea39c7041c936dead36

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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