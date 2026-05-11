Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

11.05.2026 / 16:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

     Unternehmen:               q.beyond AG
     ISIN:                      DE000A41YDG0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.05.2026
     Kursziel:                  6,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Starkes Consulting-Geschäft stützt
Jahresauftakt

q.beyond hat kürzlich den Q1-Bericht veröffentlicht und die Guidance
bestätigt.

[Tabelle]

Managed Services-Umsatz unter dem Vorjahresniveau: q.beyond verzeichnete im
ersten Quartal einen Rückgang des Konzernumsatzes um 7,7% yoy auf 42,8 Mio.
EUR. Belastend wirkten insbesondere geringere Erlöse im Segment Managed
Services, die auf 27,6 Mio. EUR zurückgingen (Vj.: 31,6 Mio. EUR; -12,7%
yoy). Neben dem Wegfall von im Vorjahr enthaltenen Lizenz-Erlösen i.H.v. 2,7
Mio. EUR dürfte sich hierin auch ein organischer Umsatzrückgang von 4,5% yoy
widerspiegeln, bedingt durch erforderliche Preisanpassungen im Bestand sowie
verhaltenem Neugeschäft. Die Consulting-Erlöse konnten indes auf 15,3 Mio.
EUR (+2,6% yoy) gesteigert werden. Der Auftragseingang von 31,3 Mio. EUR
(+6,5% yoy) zeigt zunehmende Vertriebserfolge und stützt die Erwartung eines
stärkeren zweiten Halbjahres, sodass auf Gesamtjahressicht weiterhin ein
leichtes Umsatzplus erreichbar erscheint (MONe: +2,1% yoy).

Margensprung der Consulting-Sparte: Auf der Ergebnisseite erzielte q.beyond
ein EBITDA von 1,5 Mio. EUR (Vj: 2,3 Mio. EUR). Verantwortlich für den
Rückgang war ein geringeres Bruttoergebnis im Segment Managed Services (5,0
Mio. EUR; Vj: 6,9 Mio. EUR). Neben den genannten Preisanpassungen, die sich
u.E. direkt auf die Profitabilität auswirken, dürften sich hier u.E. weitere
Investitionen in den Aufbau von KI-Kompetenzen niedergeschlagen haben. Gemäß
der 'Strategie 2028' investiert q.beyond aktuell in diesen Bereich, um die
Entwicklung und den Betrieb von KI-Agenten zu einem Standbein des
Unternehmens zu entwickeln. Laut Vorstand wurden mit Gesamtausgaben von 2,0
- 3,0 Mio. EUR seit Q3/25 damit nun der Großteil der hierfür erforderlichen
Investitionen getätigt. Im Consulting-Segment wurde mit einem überzeugenden
Bruttoergebnis von 2,6 Mio. EUR (Vj.: 2,0 Mio. EUR) eine signifikante
Margensteigerung von 13,5% auf 17,2% erzielt. Die für weitere
Profitabilitätssteigerungen bedeutende Near-/Offshoring-Quote lag in Q1
stabil bei 20% und soll mittelfristig auf 40% erhöht werden. Hierfür
eröffnet q.beyond im zweiten Quartal einen neuen Delivery-Standort in Cluj,
Rumänien, an den künftig Teile des First-Level-Supports überführt werden.
Nach initialen Anlaufkosten dürfte das geringere lokale Lohnniveau
zukünftige Einsparungen ermöglichen.

Attraktive Bewertung: Die q.beyond-Aktie ist unseres Erachtens mit einem
2026e EV/EBITDA von 4,4x gegenüber dem Median der Peergroup von 5,7x
attraktiv bewertet. Darüber hinaus erwarten wir ein höheres
Ergebniswachstum, so dass das Bewertungsgap sich sogar ausweitet
(2027e-Multiple QBY 3,3x ggü. Peergroup 5,2x) sowie zusätzliches Upside
durch das eigene Rechenzentrum, dessen Wert u.E. nicht vollständig in den
Ergebnisschätzungen reflektiert ist. Wir erwarten weiterhin Aktienrückkäufe
per Tender Offer ab Mitte August.

Fazit: Das erste Quartal lieferte das erwartete gemischte Bild: Einem
schwächeren Managed Services-Geschäft stand ein ermutigender Auftragseingang
sowie eine erfreulich positive Entwicklung im Consulting gegenüber. In Summe
entspricht der verhaltenen Jahresauftakt unseren Erwartungen. Wir bestätigen
daher das Kursziel von 6,00 EUR sowie die Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=dba39eb75307c9d7654c27a1724e4487

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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