Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: SBF AG - von Montega AG

11.05.2026 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu SBF AG

     Unternehmen:               SBF AG
     ISIN:                      DE000A2AAE22

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.05.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR (zuvor: 6,80 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann, Bastian Brach

2025 von Verzögerungen geprägt - Operative Fortschritte sichtbar

Die SBF AG hat kürzlich den Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht.

[Tabelle]

Oberes Ende der Umsatzguidance erreicht: Im abgelaufenen Geschäftsjahr
erzielte SBF bei einem Konzernumsatz von 40,7 Mio. EUR (-13,8% yoy) ein
EBITDA von rund 1,0 Mio. EUR (Vj.: 0,6 Mio. EUR). Damit wurden unsere
Erwartungen auf Top-Line-Ebene leicht übertroffen und die eigene Prognose
von 39,0 bis 41,0 Mio. EUR in der oberen Hälfte erreicht. Das EBITDA lag
zwar sowohl unter unseren Erwartungen als auch unterhalb der
Unternehmensguidance i.H.v. 1,7 bis 2,1 Mio. EUR, konnte jedoch im
Jahresvergleich deutlich gesteigert werden.

Abrufverschiebungen der Fahrzeugbeleuchtung: Im Segment Schienenfahrzeuge
ging der Umsatz um 10,0% yoy auf 18,9 Mio. EUR zurück. Hintergrund waren
Produktionsschwierigkeiten seitens der Fahrzeughersteller. Da SBF
typischerweise auf Abruf kurz vor Fertigstellung der Züge liefert, können
hier die Umsätze ohne Veränderung der zugrundeliegenden Nachfrage schwanken,
was zu einem Rückgang des Segment-EBITDA auf 1,8 Mio. EUR (Vj.: 2,9 Mio.
EUR) führte. Der weiterhin hohe Bedarf an Schienenfahrzeugen
(Auftragsbestand Stadler Rail zum 31.12.2025: 32,3 Mrd. CHF; +10,6% yoy)
dürfte mittelfristig zu Aufholeffekten führen, jedoch auch 2026 noch
belastend wirken. Entsprechend erwarten wir für 2026 lediglich ein leichtes
Umsatzwachstum (MONe: 19,5 Mio. EUR), dem aufgrund makroökonomischer
Entwicklungen ein inflationäres Kostenumfeld gegenüberstehen dürfte.

Turnaround der Lunux nach Einmalkosten in 2025 avisiert: Der Umsatz im
Segment öffentliche und industrielle Beleuchtung sank auf 9,8 Mio. EUR
(-16,9% yoy). Belastend wirkten ein schwaches Marktumfeld im öffentlichen
und industriellen Bereich sowie weitere Verzögerungen bei potenziell
positiven Effekten aus dem Sondervermögen, aus dem im Jahr 2025 keine Mittel
an Länder und Kommunen geflossen sind. Hinzu kamen einmalige Aufwendungen in
Höhe von 1,8 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Produktionsverlagerung nach
Budweis. Infolgedessen blieb das Segment mit einem EBITDA von -1,7 Mio. EUR
(Vj.: -1,9 Mio. EUR) weiterhin defizitär. Nach der Anpassung der
Kostenstruktur infolge mehrerer verlustreicher Jahre erwarten wir für 2026
eine Rückkehr zur Profitabilität auf EBITDA-Ebene.

Profitabilitätssprung bei AMS: Trotz rückläufiger Umsätze (12,7 Mio. EUR;
-14,8% yoy) erwirtschaftete das Segment Sensortechnologie & Elektromechanik
einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag von 1,5 Mio. EUR. Nach einem
Defizit von -0,8 Mio. EUR im Vorjahr konnte das EBITDA hier durch eine
stärkere Ausrichtung auf margenstarke Projekte signifikant gesteigert
werden. Darüber hinaus konnten weitere Fortschritte bei der Integration in
die Gruppe erzielt werden. Für 2026 stellt das Unternehmen zwar einen
erneuten Umsatzrückgang auf 8,0 bis 12,0 Mio. EUR in Aussicht, dürfte dabei
aber weiterhin profitabel bleiben.

Fazit: SBF bewegt sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen strukturellem
Bedarf nach den angebotenen Lösungen und temporären Projektverschiebungen,
die sich voraussichtlich auch 2026 fortsetzen werden. Umsatzseitig erwarten
wir zunächst ein konstantes Niveau mit positiven Wachstumsimpulsen im
zweiten Halbjahr sowie verstärkt ab 2027. Beim EBITDA rechnen wir hingegen
mit einer weiteren Verbesserung infolge der angepassten Kostenstruktur. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung und passen das Kursziel aufgrund der
erwarteten zeitlichen Verzögerungen auf 6,50 EUR an (zuvor: 6,80 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f44fc44c5aa0e3cf954ec966c58ffc9d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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