Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

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Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

11.05.2026 / 11:10 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG

     Company Name:                Schloss Wachenheim AG
     ISIN:                        DE0007229007

     Reason for the research:     Q3 2025/26 results
     Recommendation:              Buy
     from:                        11.05.2026
     Target price:                EUR18
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss
Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 19.00 to EUR 18.00.

Abstract:
SWA's post-Christmas quarter is seasonally its weakest period of the year.
Q3 25/26 sales fell 0.3% to EUR86.2m (FBe: EUR89.9m; Q3 24/25: EUR86.5m), while

EBIT came in at EUR-3.1m (FBe: EUR-2.1m; Q3 24/25: EUR-2.4m). Sales in Germany and

East Central Europe climbed by 0.5% and 3.4% respectively, but sales in
France fell 2.8%. Ongoing uncertainty caused by the Ukraine war and US
tariff policy, as well as the additional impact of the Iran war on mobility
costs, weakened consumer spending on SWA's markets during the quarter.
Management has maintained guidance for 2025/26 sales growth of ca. 3%-6% and
EBIT of EUR30m-EUR33m, but in the Q3 25/26 report states for the first time that
results are likely to come in at the lower end of these ranges. In the
longer term, we expect political and economic pressures in Russia and the US
to force an end to both the Ukraine and Iran wars. In this scenario, falling
inflation and improving business and consumer confidence will positively
impact SWA's business. However, in light of the weak Q3 25/26 results we
have reduced our near-term earnings forecasts slightly. We maintain our Buy
recommendation but have reduced the price target from EUR19 to EUR18 (upside:
31%) to reflect our lowered forecasts as well as increased long term
interest rates since our last study of 25 February.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim
AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 18,00.

Zusammenfassung:
Das Quartal nach Weihnachten ist für SWA saisonbedingt die schwächste Phase
des Jahres. Der Umsatz im 3. Quartal 25/26 sank um 0,3% auf EUR86,2 Mio.
(FBe:EUR89,9 Mio.; 3. Quartal 24/25: EUR86,5 Mio.), während das EBIT bei EUR-3,1
Mio. lag (FBe: EUR-2,1 Mio., Q3 24/25: EUR-2,4 Mio.). Der Umsatz in Deutschland
und Ostmitteleuropa stieg um 0,5% bzw. 3,4%, während der Umsatz in
Frankreich um 2,8% zurückging. Die anhaltende Unsicherheit aufgrund des
Ukraine-Kriegs und der US-Zollpolitik sowie die zusätzlichen Auswirkungen
des Iran-Konflikts auf die Mobilitätskosten schwächten die Konsumausgaben in
den Märkten von SWA im Laufe des Quartals. Das Management hält an seiner
Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 fest, die ein Umsatzwachstum von ca.
3-6% und ein EBIT von EUR30 Mio.-EUR33 Mio. vorsieht, weist jedoch im Bericht
zum 3. Quartal 25/26 erstmals darauf hin, dass die Ergebnisse
voraussichtlich am unteren Ende dieser Bandbreiten liegen werden.
Langfristig erwarten wir, dass politischer und wirtschaftlicher Druck in
Russland und den USA ein Ende sowohl des Ukraine- als auch des Iran-Kriegs
erzwingen wird. In diesem Szenario werden sich die sinkende Inflation sowie
das sich verbessernde Geschäfts- und Verbrauchervertrauen positiv auf das
Geschäft von SWA auswirken. Angesichts der schwachen Ergebnisse des dritten
Quartals 25/26 haben wir jedoch unsere kurzfristigen Gewinnprognosen leicht
nach unten korrigiert. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben das
Kursziel jedoch von EUR19 auf EUR18 (Aufwärtspotenzial: 31%) gesenkt, um unseren
gesenkten Prognosen sowie den seit unserer letzten Studie vom 25. Februar
gestiegenen langfristigen Zinssätzen Rechnung zu tragen.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=01672010ec9e1bf5ca5f6fd868f3932b

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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