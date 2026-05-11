Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research GmbH 11.05.2026 / 11:10 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG Company Name: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Reason for the research: Q3 2025/26 results Recommendation: Buy from: 11.05.2026 Target price: EUR18 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 19.00 to EUR 18.00. Abstract: SWA's post-Christmas quarter is seasonally its weakest period of the year. Q3 25/26 sales fell 0.3% to EUR86.2m (FBe: EUR89.9m; Q3 24/25: EUR86.5m), while

EBIT came in at EUR-3.1m (FBe: EUR-2.1m; Q3 24/25: EUR-2.4m). Sales in Germany and

East Central Europe climbed by 0.5% and 3.4% respectively, but sales in France fell 2.8%. Ongoing uncertainty caused by the Ukraine war and US tariff policy, as well as the additional impact of the Iran war on mobility costs, weakened consumer spending on SWA's markets during the quarter. Management has maintained guidance for 2025/26 sales growth of ca. 3%-6% and EBIT of EUR30m-EUR33m, but in the Q3 25/26 report states for the first time that results are likely to come in at the lower end of these ranges. In the longer term, we expect political and economic pressures in Russia and the US to force an end to both the Ukraine and Iran wars. In this scenario, falling inflation and improving business and consumer confidence will positively impact SWA's business. However, in light of the weak Q3 25/26 results we have reduced our near-term earnings forecasts slightly. We maintain our Buy recommendation but have reduced the price target from EUR19 to EUR18 (upside: 31%) to reflect our lowered forecasts as well as increased long term interest rates since our last study of 25 February. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 18,00. Zusammenfassung: Das Quartal nach Weihnachten ist für SWA saisonbedingt die schwächste Phase des Jahres. Der Umsatz im 3. Quartal 25/26 sank um 0,3% auf EUR86,2 Mio. (FBe:EUR89,9 Mio.; 3. Quartal 24/25: EUR86,5 Mio.), während das EBIT bei EUR-3,1 Mio. lag (FBe: EUR-2,1 Mio., Q3 24/25: EUR-2,4 Mio.). Der Umsatz in Deutschland und Ostmitteleuropa stieg um 0,5% bzw. 3,4%, während der Umsatz in Frankreich um 2,8% zurückging. Die anhaltende Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs und der US-Zollpolitik sowie die zusätzlichen Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Mobilitätskosten schwächten die Konsumausgaben in den Märkten von SWA im Laufe des Quartals. Das Management hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 fest, die ein Umsatzwachstum von ca. 3-6% und ein EBIT von EUR30 Mio.-EUR33 Mio. vorsieht, weist jedoch im Bericht zum 3. Quartal 25/26 erstmals darauf hin, dass die Ergebnisse voraussichtlich am unteren Ende dieser Bandbreiten liegen werden. Langfristig erwarten wir, dass politischer und wirtschaftlicher Druck in Russland und den USA ein Ende sowohl des Ukraine- als auch des Iran-Kriegs erzwingen wird. In diesem Szenario werden sich die sinkende Inflation sowie das sich verbessernde Geschäfts- und Verbrauchervertrauen positiv auf das Geschäft von SWA auswirken. Angesichts der schwachen Ergebnisse des dritten Quartals 25/26 haben wir jedoch unsere kurzfristigen Gewinnprognosen leicht nach unten korrigiert. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben das Kursziel jedoch von EUR19 auf EUR18 (Aufwärtspotenzial: 31%) gesenkt, um unseren gesenkten Prognosen sowie den seit unserer letzten Studie vom 25. Februar gestiegenen langfristigen Zinssätzen Rechnung zu tragen. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=01672010ec9e1bf5ca5f6fd868f3932b Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=f183cbcf-4d17-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2325050 11.05.2026 CET/CEST °