Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Lage der Koalition

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zur Lage der Koalition

Erst floppt der Tankrabatt, nun droht die Entlastungsprämie zu scheitern: Die Bundesregierung wollte die Bürger unterstützen - und hat sich in eine tiefe Krise manövriert. Tankrabatt und Entlastungsprämie waren Notlösungen. Die Koalition beschloss sie nicht aus Überzeugung, eher aus Verzweiflung: Lieber irgendwas entscheiden, als gar nichts gegen den Ölpreisschock vorweisen zu können. Jetzt scheitern Union und SPD auch noch auf ihrem kleinsten gemeinsamen Nenner. (.) Der Frust der Bürger, der sich in den Umfrageergebnissen für die AfD manifestiert, speist sich aus einer tieferen Unzufriedenheit mit einem Staat, der viel nimmt und wenig liefert. Ein Blick in die USA zeigt, wohin das führen kann./yyzz/DP/zb