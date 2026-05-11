Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Wahlen in Großbritannien

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Wahlen in Großbritannien:

"Aus dem einstigen Zweiparteiensystem, das für stabile Mehrheiten sorgte, ist ein Vielparteiensystem geworden, das zu Koalitionen zwingt. Wer sich im Wahlkampf hitzig bekämpft hatte, wird, in den Stadtrat gewählt, zu Kompromissen finden müssen, um Straßenreinigung oder Müllabfuhr zu organisieren. Das wird nicht einfach. "Zerfall ringsum, das Zentrum hält nicht stand", warnte einst der Dichter William Butler Yeats. Die Zersplitterung der politischen Landschaft in Großbritannien schreitet voran, die Stimmen werden schriller und die politischen Vorschläge extremer. Die Mitte ist unter so viel Druck wie nie zuvor."/yyzz/DP/men