Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu möglichem Ende des Ukraine-Krieges

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges:

"Dann überraschte Putin mit einem Vorschlag, der aufhorchen ließ - was er auch soll: Am liebsten sähe er Gerhard Schröder als Vermittler bei Gesprächen mit den Europäern. Also sein Kumpel, vom Kreml fürstlich besoldet: Ausgerechnet der abgedriftete Ex-Kanzler soll es richten? Zu vermuten ist: Putin will vor allem Verwirrung stiften - und ablenken von seiner immer offensichtlicheren Schwäche. Die zeigt sich zuletzt vielfach."/yyzz/DP/men

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