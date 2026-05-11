Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zur Debatte um die Entlastungsprämie

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SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zur Debatte um die Entlastungsprämie

Die Länder haben ihre Muskeln spielen lassen, insbesondere die der Union. Das lässt mit Blick auf eine Steuerreform nichts Gutes erahnen. Manch einer spricht gar von einer Meuterei der eigenen Leute gegen den Kanzler. So weit ist es noch nicht. Aber die Berliner Koalition sollte die Lehre ziehen, dass sie nicht gegen die Länder regieren kann, sondern nur mit ihnen./yyzz/DP/zb

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