Reiche sichert PCK-Jobs zu und dämpft Sorgen vor Kerosin-Engpass

Berlin, 11. Mai (Reuters) - ⁠Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat der PCK-Raffinerie in Schwedt eine verlängerte Beschäftigungsgarantie zugesagt und Sorgen vor einem Kerosin-Engpass im Sommer gedämpft. Bei einem Besuch an dem Standort in Brandenburg kündigte sie am Montag eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung bis zum Jahresende an. In der weiterhin angespannten und von Unsicherheiten geprägten ‌Lage sei dies ein wichtiges Signal an die mehr als 1000 Beschäftigten. Zugleich verwies sie auf "wirklich gute Gespräche" mit der polnischen Regierung, um die seit Anfang Mai wegfallenden Öllieferungen ⁠aus Kasachstan zu ⁠kompensieren. Die Lage bei der Kerosin-Versorgung in Deutschland sei stabil, wenn auch zu höheren Preisen.

Hinsichtlich der Sorge vor Kerosin-Engpässen im Sommer warb die Ministerin dafür, zwischen teureren Flügen und einem Ausfall des Flugverkehrs zu unterscheiden: "Mir erscheint manche öffentliche Diskussion doch weit überzogen." Ein teurer Flug bedeute, dass geflogen werden könne. Man sei im engen Austausch mit Fluggesellschaften, Raffinerien und Flughafenbetreibern.

Zudem ‌kündigte Reiche ein Raffineriekonzept der Bundesregierung an, das darauf abziele, ‌die Raffineriestandorte in Deutschland wirtschaftlich zu halten. Hintergrund ist der Anstieg der Energiepreise als Folge des Iran-Krieges, mit Blick auf Schwedt aber vor allem der seit Anfang Mai geltende Stopp des Transits von kasachischem ⁠Rohöl durch Russland über die Druschba-Pipeline. Die Bundesregierung bemüht sich seitdem, diese Mengen durch alternative ‌Wege zu ersetzen, etwa über den polnischen Hafen ⁠Danzig. Zu den Verhandlungen mit Polen sagte Reiche, sie seien auch über das Wochenende fortgeführt worden.

REICHE: "ZWANGSVERSTAATLICHUNG KOMMT NICHT INFRAGE"

Der russische Staatskonzern Rosneft ist trotz einer Treuhandverwaltung des Bundes weiterhin Mehrheitseigner der Raffinerie. Einer Zwangsverstaatlichung erteilte Reiche eine klare Absage. "Eine Verstaatlichung oder ‌eine Zwangsverstaatlichung kommt nicht infrage", sagte die Ministerin. ⁠Dies entspreche nicht dem Zukunftskonzept der Regierung. ⁠Mit dem neuen Treuhandkonstrukt habe man eine Lösung gefunden, die Investitionen ermögliche und operativ weiterhelfe, auch wenn Rosneft formell Eigentümer bleibe. Dies sei ein "Fakt, den wir hinzunehmen haben".

PCK ist für die Versorgung des gesamten Nordostens Deutschlands einschließlich Berlins und für Teile Westpolens mit Kraftstoff von zentraler Bedeutung. Im vorigen Jahr hatte die Raffinerie 2,15 Millionen Tonnen kasachisches Rohöl verarbeitet. Das entsprach rund einem Fünftel der Anlieferungen. Mit 60 Prozent floss der weitaus größte Teil des Rohöls für die PCK demnach über den Hafen Rostock nach Schwedt, ein weiteres ⁠Fünftel kam über den Hafen Danzig.

(Bericht von Reuters-TV. Geschrieben von Holger Hansen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)