Renk verlängert Vertrag von Konzernchef Sagel vorzeitig

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AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk hat den Vertrag von Unternehmenschef Alexander Sagel vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der seit dem 1. Februar 2025 an der Konzernspitze stehende Sagel werde bis Ende März 2032 den Konzern leiten, teilte das Unternehmen am Montag in Augsburg mit. Die Entscheidung falle in einer Phase außerordentlichen Wachstums, hieß es. 2025 steigerte Renk den Konzernumsatz ein Fünftel auf 1,37 Milliarden Euro und erreichte beim Auftragseingang mit 1,57 Milliarden Euro einen neuen Höchststand.

Sagel habe das Unternehmen lieferfähig gehalten, als die Nachfrage der Kunden aus der Bundeswehr, der NATO und den internationalen Streitkräften sprunghaft angestiegen sei, lobte Aufsichtsratschef Claus von Hermann. Gleichzeitig habe der Renk-Chef die Grundlagen für weiteres profitables Wachstum geschaffen./mne/mis

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