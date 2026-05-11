Rheinmetall - Charttechnisch angeschlagen

Ende Januar scheiterte bei der Rheinmetall-Aktie der letzte Anlauf auf die historischen Rekordstände bei rund 2.000 EUR. Seither befindet sich der Titel im Rückwärtsgang, was aus charttechnischer Sicht die Folge fallender Hoch- und fallender Tiefpunkte signalisiert. Bereits das Unterschreiten des Dezember-Tiefs bei 1.410 EUR sorgte für einen faden Beigeschmack. Schließlich schlug damit die vorangegangene Schiebezone der letzten Monate in eine Topbildung um (siehe Chart). Mit der 90-Wochen-Linie (akt. bei 1.315 EUR) wurde jetzt die nächste wichtige Unterstützung unterschritten. Der nachhaltiger Bruch dieser langfristigen Glättungslinie untermauert die aktuelle Abwärtstendenz nochmals. Rein rechnerisch lässt sich das Abschlagspotential – abgeleitet aus der Höhe der angeführten Toppformation – auf rund 600 EUR taxieren. Perspektivisch könnte also durchaus das Tief vom April 2025 bei 933 EUR wieder in den Mittelpunkt rücken. Um das derzeit angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste die Rheinmetall-Aktie dagegen die 90-Wochen-Linie bzw. besser noch das oben genannte Dezembertief bei 1.410 EUR schnellstmöglich zurückerobern.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: LSEG, tradesignal²

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