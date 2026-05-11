ROUNDUP: IT-Dienstleister Adesso übertrifft Erwartungen - Aktie profitiert nicht

DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso hat im ersten Quartal von guten Geschäften mit Energieversorgern und Versicherern sowie der Zurückhaltung bei Einstellungen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten stärker als am Markt erwartet zu, die Jahresprognosen sieht das Management um Mark Lohweber weiter als erreichbar an. Die Angebote des Anbieters träfen trotz der schwächeren Wachstumsaussichten in Deutschland auf eine gute Nachfrage, hieß es am Montag von den Dortmundern. Vor allem SAP -Projekte entwickelten sich demnach positiv. Die in diesem Jahr schwer gebeutelte, im SDax gelistete Aktie gab nach.

Das Papier verlor zuletzt rund vier Prozent auf 56,30 Euro. Damit liegt der Abschlag seit Jahresbeginn bei über einem Drittel. Sorgen der Anleger um die Konkurrenz von Künstlicher Intelligenz zogen die Kurse der gesamten Branche nach unten.

Adesso habe in den ersten drei Monaten ein starkes Ergebnis abgeliefert, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der US-Investmentbank Jefferies. Das Unternehmen habe die Zahl der Vollzeitstellen lediglich um 10 Prozent erhöht. Auch beim Umsatz habe Adesso seine Erwartungen übertroffen.

Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf gut 398 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Vor allem im Geschäft mit Energieversorgern und Versicherern punktete Adesso. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 58 Prozent auf knapp 27 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 7,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Adesso will den Umsatz in diesem Jahr nach wie vor auf 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro steigern und das operative Ergebnis auf 130 bis 150 Millionen Euro./men/err/mis