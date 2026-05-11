Sächsischer Minister liebäugelt mit Chinesen als Partner für VW-Werk in Zwickau

Frankfurt, 11. ⁠Mai (Reuters) - Der sächsische Wirtschaftsminister Dirk Panter schlägt chinesische Autobauer als Partner in der Produktion im Volkswagen-Werk in Zwickau vor. "Es ist besser, industrielle Kompetenz bei VW in Sachsen weiterzuentwickeln und die Produktion abzusichern, als ‌auf verlorenem Posten zu kämpfen und Wertschöpfung zu verlieren. Wir müssen mit der Zeit gehen. Deswegen: China ist eine Chance für ⁠Zwickau", ⁠sagte der SPD-Politiker der "Bild" laut Vorab-Bericht.

Ein Joint Venture zwischen Volkswagen und einem chinesischen Hersteller sei eine Möglichkeit. Diese könnten eine oder mehrere derzeit nicht ausgelastete Produktionslinien nutzen und Fahrzeuge in Sachsen fertigen. Voraussetzung seien klare europäische Regeln und Standards. "Unser Maßstab ist nicht ‌Ideologie, sondern industrielle Zukunftsfähigkeit und sichere Arbeitsplätze ‌bei VW in Sachsen." In Zwickau baut VW ausschließlich vollelektrische Autos wie den ID.3 oder den Audi Q4 e-tron. Nach Unternehmensangaben waren ⁠in dem Werk Ende 2025 8000 Menschen beschäftigt.

Volkswagen kämpft schon länger ‌mit Problemen: Der Umstieg auf E-Autos ⁠läuft schleppend, chinesische Hersteller mischen den Markt in Europa auf und die US-Zollpolitik macht den Autobauern hierzulande das Leben schwer. Chinesische Hersteller wie BYD, Geely oder SAIC drängen ‌mit Macht auf den europäischen ⁠Markt. Sie reagieren damit auf den ⁠harten Preiskampf in China und die massiven Überkapazitäten dort. Mehrere chinesische Hersteller suchen derzeit nach Werken in Europa, und auch Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hatte hier zuletzt VW-Werke ins Spiel gebracht. Bei Experten gilt der Schritt aber als riskant. Horst Schneider, Analyst bei der Bank of America, sprach von einem "Wolf im Schafspelz", den sich VW so möglicherweise hereinhole.

(Bericht von Myria ⁠Mildenberger. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)