Sängerin Dua Lipa verklagt Samsung wegen Werbung für TV-Geräte

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Bangalore, ⁠11. Mai (Reuters) - Die britische Pop-Sängerin Dua Lipa verklagt Samsung wegen angeblich unrechtmäßiger Nutzung ihres Bildes zur Vermarktung von TV-Geräten. Der am ‌Freitag in den USA eingereichten Klage zufolge fordert die Künstlerin Schadenersatz in Höhe von ⁠mindestens ⁠15 Millionen Dollar. Der südkoreanische Elektronikkonzern habe ein urheberrechtlich geschütztes Bild Lipas auf Verpackungen für den Einzelhandel gedruckt. Dadurch entstehe der falsche Eindruck, dass die Sängerin ‌das Produkt empfehle. Samsung wollte ‌sich zu dem Verfahren nicht äußern.

Lipa wirft dem Unternehmen neben Urheberrechts- und Markenrechtsverletzungen auch ⁠eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild vor. ‌Der Klage sind ⁠Screenshots von Beiträgen in Sozialen Medien beigefügt, um zu beweisen, dass die Nutzung von Lipas Bild Verbraucher zum Kauf ‌animiert hat. Die ⁠mehrfache Grammy-Preisträgerin sei bereits ⁠im vergangenen Sommer auf das Vorgehen aufmerksam geworden und habe Samsung aufgefordert, diese Praxis einzustellen. Das Unternehmen weigere sich jedoch.

(Bericht von Rhea Rose Abraham und Akanksha Khushi; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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