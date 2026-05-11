von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

SDAX® - Auf Rekordhoch!

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Auf Rekordhoch!

Erst Nachzügler, jetzt Vorläufer! Während sich die „small caps“ im Vergleich zum DAX® relativ lange bitten ließen, ehe 2025 auch hier ein neues Allzeithoch gelang, mutiert der SDAX® jetzt zum Taktgeber. Anders als der „große Bruder“ gelang den „small caps“ in der vergangenen Woche mit 18.717 Punkten erneut ein neues Rekordlevel. Das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 17.450 Punkten wurde inzwischen also nachhaltig überwunden. Zuvor wurde – wie so oft in der jüngeren Vergangenheit – der langfristige gleitende Durchschnitt in Form der 38-Monats-Linie sowie der Basisaufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 15.111 Punkten bzw. 16.352 Punkten) lehrbuchmäßig bestätigt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wird zudem von intakten Indikatorsignalen begleitet (siehe MACD, Aroon). Charttechnisch kann die Kursentwicklung der letzten Jahre als multiple Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden, welche ein Anschlusspotenzial von rund 5.200 Punkten bereithält. Perspektivisch sind somit Notierungen jenseits der 20.000er-Marke durchaus realistisch. Als Stop-Loss bieten sich dagegen die ehemaligen Rekordstände bei 17.450/17.312 Punkten an.

SDAX® (Monthly)

Chart SDAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SDAX®

Chart SDAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Neues MACD-Einstiegssignalheute, 06:42 Uhr · HSBC
DAX® - Neues MACD-Einstiegssignal
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen