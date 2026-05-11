

EQS-Media / 11.05.2026 / 12:27 CET/CEST



Medienmitteilung

Selektive Empathie

Selektive Empathie

Selektive Empathie: Warum uns ein Wal bewegt und Millionen Tiere unsichtbar bleiben

Berlin, Mai 2026 - Der gestrandete Buckelwal Timmy hat viele Menschen in Deutschland bewegt. Ein einzelnes Tier, ein Name, ein Ort und Bilder aus flachem Wasser reichten aus, um große Anteilnahme auszulösen. Timmy wurde beobachtet, diskutiert, begleitet und zum Symbol für Mitgefühl. Gleichzeitig wirft der Fall eine unbequeme Frage auf: Warum berührt uns das Schicksal eines einzelnen Wals so stark, während das Leid von Millionen anderer Tiere oft kaum sichtbar ist?

Wissenschaftliche Stellen wie das Deutsche Meeresmuseum mahnten im Fall Timmy früh zur Vorsicht. Sie empfahlen, dem Tier größtmögliche Ruhe zu geben und von weiteren Eingriffen abzusehen.[1] Nach der Verbringung des Wals in eine Barge äußerte das Museum erneut Sorge, da der Zustand des Tieres sehr schlecht gewesen sei und zusätzliche Belastungen durch Transport und Stress drohten.[2] Der Fall war damit nicht nur eine Geschichte über Hoffnung und Rettungsversuche. Er wurde auch zu einem Spiegel dafür, wie unterschiedlich wir auf Tierleid reagieren.

Warum ein einzelner Wal uns so nahegeht

Dass Timmy so viele Menschen berührte, ist kein Zufall. Mitgefühl entsteht leichter, wenn Leid konkret wird. Ein einzelnes Individuum mit einem Namen, einer Geschichte und sichtbaren Bildern wirkt näher als eine große, anonyme Zahl. Die psychologische Forschung beschreibt dieses Phänomen als „compassion fade“: Je größer und abstrakter das Leid erscheint und je mehr Opfer es gibt, desto schwächer fällt häufig die emotionale Reaktion aus.[3]

Auch der sogenannte „identifiable victim effect“ zeigt, dass Menschen eher auf konkrete Einzelschicksale reagieren als auf anonyme Gruppen. Ein einzelnes Tier mit Namen und Bild kann mehr Unterstützung mobilisieren als mehrere namenlose Tiere.[4] Timmy hatte all das, was Mitgefühl bündelt: einen Namen, einen Ort, sichtbares Leid, tägliche Aufmerksamkeit und eine ungewisse Zukunft. Viele Nutztiere haben all das nicht. Sie bleiben unsichtbar hinter Stalltüren, Produktionsketten und Begriffen wie Fleisch, Geflügel oder Bestand.

Die Tiere, die aus unserem Blick verschwinden

Der Kontrast ist deutlich. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 2025 in Deutschland rund 48,5 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 697,3 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet.[5] Gleichzeitig zeigt der Eurobarometer der Europäischen Kommission, dass 84 Prozent der Europäerinnen und Europäer finden, das Wohlergehen von Nutztieren müsse in ihrem Land besser geschützt werden als es derzeit der Fall sei.[6]

Zwischen Haltung und Handlung besteht demnach eine Diskrepanz. Viele Menschen mögen Tiere und lehnen Tierleid ab. Gleichzeitig bleiben alltägliche Strukturen bestehen, in denen Tiere nicht als Individuen wahrgenommen werden, sondern als Produkte. Die Psychologie beschreibt diesen Widerspruch als „Meat Paradox“: Viele Menschen mögen Tiere und lehnen Tierleid ab, essen aber trotzdem Fleisch. Dadurch entsteht ein innerer Widerspruch zwischen Verhalten und eigenen Werten.[7]

Dabei spricht die Forschung klar dagegen, Schweine oder Hühner als einfache, gefühllose Wesen zu betrachten. Übersichtsarbeiten beschreiben Schweine als kognitiv und emotional komplexe Tiere. Sie können einfache Aufgaben lösen, aus Erfahrungen lernen, sich an Orte und Artgenossen erinnern, spielerisches Verhalten zeigen und unterschiedlich auf Stress, Freude oder soziale Situationen reagieren. [8] Auch Hühner zeigen laut wissenschaftlicher Literatur deutlich mehr Fähigkeiten in Wahrnehmung, Emotion, Sozialverhalten und Lernen, als ihnen häufig zugeschrieben wird.[9]

Die Frage ist deshalb nicht, ob manche Tiere mehr Mitgefühl verdienen als andere. Die Frage ist, warum wir manchen Tieren leichter ein Innenleben zugestehen und andere aus unserem moralischen Blickfeld verdrängen.

Mitgefühl darf nicht an der Tierart enden

Der Fall Timmy sollte nicht dazu führen, Mitgefühl für einen Wal kleinzureden. Im Gegenteil: Die Anteilnahme zeigt, dass Menschen berührbar bleiben. Doch dieses Mitgefühl sollte nicht beim Einzelfall enden. Tierfreundlichere Entscheidungen können klein beginnen: eine pflanzliche Alternative beim Essen, ein bewussterer Einkauf, weniger Produkte aus Massentierhaltung oder die Frage, welche Alltagsbereiche ebenfalls Auswirkungen auf Tiere haben. Entscheidend ist nicht Perfektion, sondern die Bereitschaft, Mitgefühl in wiederholbare Entscheidungen zu übersetzen.

Auch grün ist nicht automatisch tierfreundlich

Dies betrifft nicht nur Ernährung und Konsum, sondern auch Bereiche, in denen viele Menschen zunächst nicht an Tiere denken, zum Beispiel Energie. Ökostrom ist wichtig für den Klimaschutz. Aber Ökostrom bedeutet nicht automatisch, dass Tierwohl umfassend berücksichtigt wird.

Auch erneuerbare Energieformen können Auswirkungen auf Tiere und Lebensräume haben: Windkraft kann Risiken für Vögel und Fledermäuse mit sich bringen, Biomasse ist nicht automatisch tierfreundlich, wenn etwa Gülle oder tierische Reststoffe eingesetzt werden und Wasserkraft kann Fischbestände deutlich gefährden. Im Durchschnitt wird mehr als jeder fünfte Fisch beim Passieren einer Wasserkraftturbine verletzt oder stirbt.[10]

Genau deshalb reicht es nicht, nur zwischen konventionellem Strom und Ökostrom zu unterscheiden. Wer Nachhaltigkeit konsequent denkt, sollte auch fragen, welche Energiequellen genutzt werden und welche Auswirkungen sie auf Tiere und Lebensräume haben. VeganStrom setzt deshalb auf veganen, also tierfreundlichen Ökostrom.

Vom Ausnahmegefühl zur Haltung

Timmy hat gezeigt, dass ein einzelnes Tier eine ganze Gesellschaft bewegen kann. Das ist eine gute Nachricht. Doch echtes Mitgefühl zeigt sich nicht nur in Momenten großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Es zeigt sich vor allem danach, wenn die Kameras verschwinden und der Alltag wieder beginnt.

Vielleicht ist die wichtigste Lehre aus Timmy deshalb nicht, dass Menschen widersprüchlich sind. Sondern dass Mitgefühl eine Richtung braucht. Weg vom einmaligen Drama. Hin zu Entscheidungen, die wiederholbar sind. Für Tiere, die wir sehen. Und für Tiere, die wir viel zu oft übersehen.

Statement von Jana Hagemann zum Fall Timmy

„Der Fall Timmy zeigt, wie stark uns ein einzelnes Tier berühren kann. Dieses Mitgefühl ist wertvoll, aber es sollte nicht beim Ausnahmefall enden. Echte Nachhaltigkeit schließt Tierwohl ein, auch dort, wo viele Menschen es zunächst nicht erwarten. Mit VeganStrom wollen wir zeigen, dass eine tierfreundlichere Entscheidung auch im Alltag einfach möglich ist: beim Essen, beim Einkauf und eben auch bei der Wahl des Stromtarifs“, sagt Jana Hagemann, Marketingleiterin von VeganStrom.

Über VeganStrom

VeganStrom ist ein Ökostromanbieter, der Nachhaltigkeit und Tierwohl verbindet. Der Strom stammt aus umweltfreundlichen und tierfreundlichen Energiequellen wie Solarenergie und Geothermie. Auf Wasserkraft, Windkraft und Biomasse wird bewusst verzichtet. Zusätzlich unterstützt jeder VeganStrom-Tarif die Tierrechtsorganisation PETA. Ziel ist es, die Energiewende voranzubringen und Tierwohl im Energiesektor stärker sichtbar zu machen.

Mehr Informationen unter:

www.veganstrom.com





Kontakt

VeganStrom Marketing und Kommunikation

GreenStone Energy GmbH

Web: www.veganstrom.com

E-Mail: jhagemann@gsenergy.io

[1]https://www.deutsches-meeresmuseum.de/presse/meldungen/post/buckelwal-vor-der-insel-poel-statement-des-deutschen-meeresmuseums-vom-27042026, zuletzt abgerufen am 11.05.26

[2]https://www.deutsches-meeresmuseum.de/presse/meldungen/post/statement-des-deutschen-meeresmuseums-nach-der-verbringung-des-buckelwals-in-eine-barge, zuletzt aufgerufen am 11.05.26

[3]https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4062481/, zuletzt abgerufen am 11.05.26

[4]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494423002414, zuletzt abgerufen am 11.05.26

[5]https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/02/PD26_049_413.html zuletzt abgerufen am 11.05.26

[6]https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2996, zuletzt abgerufen am 11.05.26

[7]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666319306324, zuletzt abgerufen am 11.05.26

[8] https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/acwp_asie/43/ , zuletzt abgerufen am 11.05.26

[9]https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-016-1064-4, zuletzt abgerufen am 11.05.26

[10]https://www.igb-berlin.de/news/jeder-fuenfte-fisch-stirbt-bei-der-passage-von-wasserkraftturbinen, zuletzt abgerufen am 11.05.26

Emittent/Herausgeber: GreenStone Energy GmbH

Schlagwort(e): Energie

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