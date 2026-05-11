Söder dringt auf rasche Entscheidungen zu KNDS, FCAS und Raketen

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Berlin, ⁠11. Mai (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder dringt auf rasche Entscheidungen der Bundesregierung zur Stärkung der deutschen Verteidigungsfähigkeit. "Wir wollen noch mal dringend ermahnen, für ‌FCAS bald eine Entscheidung zu haben, für das Kampfflugzeug, genauso wie für eine staatliche ⁠Beteiligung ⁠bei KNDS", sagte Söder am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München.

Auch angesichts der von den USA angekündigten Truppenreduzierung und der US-Absage an eine Stationierung von ‌Mittelstreckenraketen sei es "zwingend notwendig, dass ‌die Bundesregierung alles tut, diese Verteidigungskapazitäten herzustellen", sagte Söder. Infrage kämen ein eigener Bau ⁠von Raketen und Raketenlieferungen durch die USA.

Deutschland und ‌Frankreich ringen seit Monaten ⁠darum, den Streit zwischen Dassault Aviation auf französischer Seite und Airbus für Deutschland und Spanien bei der geplanten Entwicklung ‌des "Future Combat ⁠Air System" (FCAS) als wichtigstes europäisches ⁠Rüstungsprojekt zu beenden. Der Panzerbauer KNDS peilt laut Insidern einen milliardenschweren Börsengang noch vor der Sommerpause an. Auch hier ist die genaue Rollenverteilung von Deutschland und Frankreich noch unklar.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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