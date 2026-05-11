Berlin, 11. ⁠Mai (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schließt eine neuerliche Unterstützung der von der schwarz-roten Koalition vereinbarten Entlastungsprämie von 1000 Euro für Beschäftigte aus. "Die Sache ist vom ‌Tisch mit der Entscheidung vom vergangenen Freitag der Länder", bekräftigte der CSU-Chef am Montag nach einer Sitzung ⁠des Parteivorstands ⁠in München. "Man sollte nicht versuchen, es künstlich zu verlängern."

Nachdem Bayern und weitere Bundesländer die Prämie am Freitag im Bundesrat gestoppt hatten, hatte Söder sich bereits am Wochenende skeptisch geäußert, dass das anfangs ‌von der CSU mitgetragene Vorhaben noch ‌verwirklicht werden könnte. Söder verwies auf Kritik "auf breiter Front" durch die Wirtschaft und eine Ablehnung auch durch ⁠von CDU und SPD regierte Länder.

Beim Koalitionsausschuss am Dienstagabend ‌solle stattdessen über Steuer- ⁠und Sozialreformen gesprochen werden, sagte Söder: "Morgen Abend beginnen wir mit der Prozesseinleitung für weitere Reformen." Zur Finanzierung einer Steuerreform sollten die bisher für ‌die Entlastungsprämie vorgesehenen Mittel ⁠eingesetzt werden. Auch eine Erhöhung ⁠der sogenannten Reichensteuer für besonders hohe Einkommen bot Söder erneut an. Eine Erhöhung des normalen Spitzensteuersatzes oder der Erbschaftsteuer lehnte er erneut ab, wie auch eine Diskussion über das Ehegattensplitting. Einsparmöglichkeiten sehe er im Sozialetat durch eine Schaffung effizienterer Strukturen.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)