Speiseöl, Auslandsreisen, Kauf von Gold: Inder sollen sich deutlich einschränken

11. ⁠Mai (Reuters) - Angesichts gestiegener Ölpreise und sinkender Devisenvorräte ruft Indien seine Bürgerinnen und Bürger zu deutlichen Selbstbeschränkungen auf. So sollte der Verbrauch ‌von Speiseöl reduziert werden, sagte Ministerpräsident Narendra Modi am Sonntag. Das sei gesund und ⁠patriotisch. ⁠Auf nicht zwingend notwendige Auslandsreisen solle für mindestens ein Jahr verzichtet werden. Modi bat die Bevölkerung zudem, auf den Kauf von Gold zu verzichten, das in ‌Indien traditionell in großen ‌Mengen für Hochzeiten erworben wird. Landwirte sollten den Einsatz von Düngemitteln um bis zur Hälfte ⁠reduzieren. Indien benötige zahlreiche Maßnahmen, um seine ‌Devisenreserven zu schonen, ⁠sagte Modi. Daher sollten die Menschen auch verstärkt im Homeoffice arbeiten und Videokonferenzen abhalten, häufiger öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder Fahrgemeinschaften ‌bilden.

"In der ⁠aktuellen Situation müssen wir großen ⁠Wert auf die Einsparung von Devisen legen", sagte Modi. Das Land ist der weltweit drittgrößte Importeur und Verbraucher von Öl. Die Regierung plant aber keine Erhöhung der Preise für Diesel und Benzin an den Tankstellen.

(Bericht von Praveen Paramasivam. ⁠Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)